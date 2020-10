Kateřina Winterová poosmé otevře Herbář, tentokrát s podtitulem Doma

„Já i kameraman jsme nejednou smočili gumáky v potoce, abychom se dostali k těm nejhezčím záběrům. Kromě toho jsme samozřejmě také prošmejdili křížem krážem zahradu u mě na statku a hodně vařili,“ uvedla Kateřina Winterová k osmé sérii Herbáře, která nese podtitul ‚Doma‘.

Po sérii, ve které Winterová vyrazila do Indie s ní budou diváci trávit čas opět v Čechách a na Moravě a nahlédnou jí pod ruce při pěstování zeleniny i bylin.

„Doma na zahradě i v kuchyni, protože to, co si sami vypěstujeme, je nejlepší. Zahrada je vášeň a radost na celý život. A nejsem sama, která to už ví. Když vaříme z vlastnoručně vypěstovaných plodin, máme velkou šanci trumfnout i luxusní restaurace,“ doplnila moderátorka.

V kuchyni společně s hosty Markétou Pavleje a Julianou Fischerovou připraví tradiční i moderní, sladká i slaná jídla. Při putování republikou navštíví české chovatele i výrobce kvalitních potravin.

„Diváci mají výjimečnou možnost nahlédnout pod ruce farmářům, pěstitelům a zkrátka mistrům ve svém oboru. Mohou se nechat unést představou skvělé vůně a chuti všech těch dobrot, které si Kateřina a její hosté uvaří, anebo se do receptů prostě pustit rovnou, ve své vlastní kuchyni, protože většinu ingrediencí doma všichni máme,“ popsala dramaturgyně pořadu Lada Macurová.

Novinkou osmé řady bude charitativní díl. Diváci mohou v pátém díle podpořit Nadační fond a centrum Seňorina pomáhající lidem s Alzheimerovou nemocí.