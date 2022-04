Role odkládám s kostýmem, říká herečka a zpěvačka Kateřina Winterová

Televizní diváci vás nedávno mohli vidět jako vedoucí oddělení vražd v krimiseriálu Šéfka. Co vás přimělo na roli kývnout? Přece jen jste spojována spíše s jiným typem televizního pořadu.

Jak se říká: Dávej si pozor na to, co si přeješ, mohlo by se ti to vyplnit. No a já si jako herečka řekla, že by bylo fajn zahrát si větší roli v žánru, na který se sama ráda dívám. A ono se to během velmi krátké doby, téměř během jednoho týdne, opravdu stalo. Tak to se nedá odmítnout.

Měla jste možnost se při přípravě na roli setkat se skutečnými policistkami?

To ne, ale pár reálných českých i zahraničních vyšetřovatelek jsem viděla v televizních dokumentech. Jinak jsem se na place potkávala s muži vyšetřovateli. Ale natáčení se účastnily i dámy policistky. Před těmi mám respekt.