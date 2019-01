Časopis Turista vychází už 130 let, nově chce psát nejen o túrách

Podle Jiráska jde o to přiblížit se podobě cestovního ruchu v západní Evropě, za kterým má Česko velké zpoždění. Zástupce vydavatele Ladislav Jirásko to uvedl na brněnských veletrzích Go a Regiontour.

Letos na veletrhu Klub českých turistů (KČT) zahájil oslavu 130 let nepřetržitého vydávání klubového časopisu, což z něj dělá druhý nejstarší časopis na českém trhu po Květech.

„Díky nepřetržitému vydávání a zaznamenávání činnosti klubu můžeme dnes dokonale rekonstruovat dějiny klubu. Je to v podstatě kronika,“ poznamenal předseda KČT Vratislav Chvátal. Podle něj má tištěný časopis místo i v dnešní době moderních technologií. Náklad se pohybuje kolem 11 tisíc výtisků, přičemž polovinu kupují členové klubu.

Současný vydavatel se na jeho tvorbě podílí od roku 2017. „Podařilo se stabilizovat tým dopisovatelů a chceme dávat tipy organizovaným i neorganizovaným turistům, představovat přírodu a kulturu naší země,“ doplnil Jirásko.

Pro větší popularizaci časopisu se chystá i setkání tvůrců se čtenáři 1. a 2. června na Čeřínku na Jihlavsku.

KČT vznikl o rok dříve než časopis. Za jeho zlatou éru se považují roky 1897 až 1924, kdy jej vedl propagátor sportu, předseda Českého olympijského výboru i předseda KČT Jiří Stanislav Guth-Jarkovský. Časopis přežil i období komunismu, kdy vycházel pod jinými názvy a vydávali jej nejdříve krátce po roce 1948 sokolové a posléze dlouhá léta Státní výbor pro tělesnou výchovu a sport.