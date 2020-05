Je možná i další žádost vlády o prodloužení nouzového stavu, říká ČSSD

„Jsou tady dvě možnosti. Čísla budou taková, že takový zákon už nebude potřeba, nicméně já si to za sebe nemyslím, nebo zkusit požádat Sněmovnu o prodloužení nouzového stavu o týden či o dva týdny. Zavedl by se nový typ stavu, který by reagoval na speciální situace,“ řekl šéf poslaneckého klubu ČSSD Jan Chvojka. „Představa je taková, že by tady byl další typ stavu, který by nějakým způsobem reagoval na to, co se děje teď,“ řekl šéf poslaneckého klubu sociální demokracie Chvojka.

„Pandemický stav méně přísný než nouzový stav byl součástí našeho plánu budoucnost řešíme teď. Je to správný směr, jsme schopni jednat o parametrech toho řešení,“ řekl šéf poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek. Pouhé prodloužení nouzového stavu nepovažují Piráti za možné řešení.

Aktualizujeme.