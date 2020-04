Komunisté jsou pro posílení moci zdravotnictví, ČSSD si počká, co a jak

Poslanci koaličních sociálních demokratů zatím nejsou rozhodnuti, jestli by podpořili novelu zákona o ochraně veřejného zdraví, která by rozšířila kompetence ministerstva zdravotnictví. Počkají na přesné znění návrhu. Komunisté, kteří koaliční vládu podporují, by však pro změnu hlasovali.