Měnit zákony není proč. Nouzový stav by měl vládě stačit, míní právník

Nouzový stav kvůli šíření onemocnění covid-19 platí do 17. května a není jasné, zda vláda bude žádat o prodloužení. Podle ministryně financí za ANO Aleny Schillerové vláda s možností prodloužení nouzového stavu zatím nepočítá.

Podle právníka a odborníka na zdravotnické právo Ondřeje Dostála, který uspěl u soudu s žalobou na postup vlády u Městského soudu v Praze, je povinností vlády navrhnout pokračování nouzového stavu a vymezit, jaká práva mají být nadále omezena. „Podle všech poznatků některá omezení potřebujeme i nadále. Pokud by nouzový stav skončil, bylo by to chybou vlády,“ uvedl Dostál.

Podle něj může ministerstvo i bez nouzového stavu rozhodovat například o otevření či uzavření divadel nebo restaurací. „Poukazuji na to, že v platném zákoně o ochranně veřejného zdraví jsou dány pravomoci krajských hygienických stanic i ministerstva zdravotnictví, které podle zákona může dělat mírnější zásahy i bez nouzového stavu. Opatření podle zákona však nemohou být všeobecná typu ‚všechno zakazujeme všem‘, ale musí být konkrétní. Kdyby to ministerstvo přehnalo, mohl by nařízení zrušit soud,“ dodal.

Nový „koronavirový“ zákon

Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch z hnutí ANO uvedl, že vzniká nový zákon pro boj s koronavirem. Mimořádná opatření by podle zákona měla schvalovat vláda. Vojtěch ho vládě předloží ve čtvrtek.

Ondřej Dostál míní, že se nejedná o systémové řešení. „Jsme parlamentní demokracií, proto závažné zásahy do práv má činit celá vláda pod pravidelnou parlamentní kontrolou. Takto je napsána současná krizová legislativa, kterou není potřeba měnit, je stejně vhodná pro živelné katastrofy i epidemie. Zákon může zbavit parlament kontroly a umožnit vládě svévolné zásahy do práv. A to nikoliv jen po dobu nouzového stavu, ale na dobu delší – do konce roku či na neurčito,“ poukazuje na rizika nového zákona.

Také upozorňuje na to, že by mohlo dojít k ohrožení regulérnosti krajských voleb, které budou na podzim. „Pokud by vláda podstatně omezila shromažďování a další politicky významná práva, ohroženy by mohly být také historicky první volby do orgánů zdravotní pojišťovny, které mají proběhnout ve stejném čase,“ uvedl.

„Ekonomicky vzato mám obavu z politické korupce, kdy by mohly být odměněny zmírněním opatření ty podniky či skupiny podniků, které mají blízko k vládním stranám, kdežto ty ostatní by mohly být potrestány obchodně zničujícím nastavením. Zde může jít o zdánlivé detaily, například omezení možnosti zkoušet si oděvy výrazně snižuje množství zákazníků kamenných prodejen oděvů, ačkoliv otevřít již smí,“ upozorňuje Dostál.

Současný zákon je dostatečný, míní právník

Ve hře byla původně novela zákona o veřejném zdraví, kterou Vojtěch přednesl na pondělním jednání vlády. Novela by posílila pravomoci rezortu zdravotnictví v boji proti epidemiím. Ten by měl pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků i po skončení nouzového stavu 17. května. Mohl by také omezit provoz škol, veřejné dopravy nebo výrobních provozoven. Podle opozice je návrh zákona nebezpečný.

Právník Dostál je toho názoru, že je současné znění zákonů dostatečné. „Pokud je potřeba vytvořit závažné zásahy do základních práv, tak má vláda vyhlásit nouzový stav a v usnesení popsat, do kterých základních práv bude zasahovat. S tím má předstoupit před parlament. Tím je zajištěno, že velké zásahy do základních práv podléhají parlamentní kontrole a nemají charakter svévole,“ vysvětlil.

Podle současného znění zákona však může být při epidemii nařízeno jako mimořádné opatření například zákaz styku nakažených s dalšími lidmi, omezení cestování z některých oblast, omezení dopravy, zákaz slavností, divadelních či filmových představení, sportovních utkání, trhů, uzavření sociálních služeb, škol či restaurací.

Pokud některá opatření nebude možné podle tohoto zákona prodloužit a nebude do té doby přijata potřebná legislativa, skončí 17. května s nouzovým stavem, uvedl Vojtěch. Podle něj by mohl podle novely v budoucnu i bez nouzového stavu sám rozhodovat například o omezení veřejné dopravy nebo o uzavření obchodů. Podle Vojtěcha by šlo pouze „přesnější vydefinování kompetencí,“ jak uvedl na Radiožurnálu.

Novela ústavního zákona?

Projednávání zákona však vláda přerušila. Ministerstvo vnitra do čtvrtka připraví další postup, a to novelu ústavního zákona o bezpečnosti. Na Twitteru to uvedl ministr vnitra Jan Hamáček z ČSSD. Změnu ústavního zákona by musel schvalovat parlament. Pro musí být tři pětiny všech poslanců a následně tři pětiny přítomných senátorů. Novelu ústavního zákona nelze v režimu legislativní nouze projednat ve zkráceném jednání. U jiných vládních návrhů o tom může rozhodnout předseda Sněmovny.

„Je třeba si přiznat, že náš právní řád na takto rozsáhlou epidemii nepamatoval. Měnit pouze obyčejný zákon, jako je zákon o ochraně veřejného zdraví, je z našeho pohledu nedostatečné a do budoucna by to státu neumožnilo efektivně čelit pandemických krizím, jako je ta současná,“ uvedl Hamáček. Tak významná změna podle něj musí být řádně projednána ve Sněmovně.