Roušky všude po 17. květnu končí, míní krizový štáb. Nespěchat, říká Vojtěch

„Na krizovém štábu jsme se domluvili, že po skončení krizového stavu skončí plošné nošení roušek. To znamená, že by to mělo být upravené podle nějaké německé metody,“ řekl Šmucler.

„To znamená uzavřené prostory, MHD. Jinde to může být doporučené, ale skončilo by takové to plošné nošení, že člověk jde sám ulicí v třicetistupňovém horku a musí mít něco na obličeji,“ dodal.

Uvedl, že se na tom shodla rada poskytovatelů a vědecká rada. „Je to konsensus odborné veřejnosti,“ řekl. Roušky by se podle něj neměly stát politickým symbolem, nařízeným opatřením musí lidé důvěřovat. Jak by se měla celá věc vymezit legislativně, neuvedl.

Rozhodnutí nelze uspěchat, míní Vojtěch

Podle ministra zdravotnictví Adama Vojtěcha bude o konci nošení roušek jednat pracovní skupina epidemiologa Rastislava Maďara. „Nošení roušek není vázáno na nouzový stav. Jedná se o jedno z nejdůležitějších opatření, které jsem přijali. V době rozvolňování opatření, kdy se lidé začínají více potkávat, mají roušky ještě větší význam,“ řekl. Rozhodnutí podle něj nelze uspěchat.

Podle Šmuclera také dostanou odměny za nasazení v boji proti šíření epidemie koronaviru příslušníci záchranek, na které se jako na zdravotníky v první linii pozapomnělo.

Ústřední krizový štáb spadá pod ministerstvo vnitra, skládá se z třicítky expertů. Zasedá každou středu.