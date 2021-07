Poslanci se přou o strhávání nezaplacených pokut ze sociálních dávek

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

„Obce nebudou institut zneužívat, protože to není v jejich zájmů,“ hájí navrhovanou změnu zákona Jan Bauer z ODS.



„Tento zákon je o tom, abychom dali stopku lidem, kteří ignorují veškerá pravidla,“ podpořila to poslankyně ANO z Ústeckého kraje Eva Fialová.



„Dnes jsou diskriminováni ti slušní,“ řekl i její kolega Jan Bláha.



Maláčová varuje před vyostřením situace ve vyloučených lokalitách

Podle ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové by ale mohl zákon, pokud by byl přijat, zostřit problémy ve vyloučených lokalitách. Kriticky se k návrhu staví také Piráti a výhrady vyjádřil také poslanec Jan Čižinský za KDU-ČSL. Zdůrazňují potřebu sociální práce.

„Tato úprava povede ke zhoršení situace,“ varoval Čižinský.



Úřady by podle návrhu novely snížily dávky na úhradu nezaplacených pokut za přestupky proti veřejnému pořádku, proti občanskému soužití a proti majetku. Stejně by postupovaly v případě nepřihlášení dítěte k zápisu k povinné školní docházce a v případě zanedbávání péče o povinnou školní docházku žáka. O část dávek by přišli také lidé, kteří nezaplatili pokutu za porušení obecní vyhlášky, jež stanoví podmínky pro pořádání sportovních a kulturních akcí.

U tolerování a podpory záškoláctví by podle předlohy mohl platit pro strhávání pokut z dávek princip „jednou a dost“. U ostatních přestupků by byly postihy strhávány z dávek při třetím a dalším prohřešku. Obce by ale mohly požádat o srážku již při prvním nebo druhém přestupku, pokud by existovala obava, že postih jiným způsobem nevymohou a zároveň jde o pachatele s minimální snahou se napravit.

Úřady práce by po oznámení musely dávky snížit. Částky, které na nich lidem nevyplatily, by putovaly do rozpočtů příslušných obcí.