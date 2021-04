Poslanci mají projednávat zpřísnění vyplácení dávek v hmotné nouzi

„Kdo se chová slušně, tak ničím ohrožený nebude a nikomu se peníze brát nebudou,“ uvedl poslanec Jan Bauer z ODS, který návrh předložil společně s kolegy z klubu občanských demokratů. Mělo by se jednat o závažné přestupky typu opilství, fyzické napadání a podobně.



Novela předložená SPD by úřadu práce dala možnost vyřadit z okruhu příjemců dávek rodiče, kteří by nezajistili řádnou docházku dítěte do mateřské školy v posledním povinném roce. O podporu by přišli i lidé, kteří při nemoci nebo po úrazu, tedy v dočasné neschopnosti, porušili režim plnění povinností uchazečů o zaměstnání. Vyřazeni by byli i ti, kteří nepřetržitě stonají déle než dva roky. Až na rok by úřad práce podle novely SPD odebral nebo snížil dávku lidem, kteří by úředníkům neumožnili kontrolu jejich poměrů přímo v obydlí.

V úvodním kole by měli poslanci projednat návrh ČSSD, jenž upravuje například dlouhodobé ošetřovné a otcovskou dovolenou.