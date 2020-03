Otec u porodu není lidské právo, říká ombudsman. Ale je, oponují právníci

Ministerstvo zdravotnictví kvůli šíření koronaviru zakázala přítomnost doprovodu rodičky na porodním sále. Podle mnoha odborníků nemá takový zákaz opodstatnění, jiné porodnice naopak zakázaly přítomnost otců u porodu ještě před vyhlášením nařízení.

Na krok rezortu zdravotnictví se strhla kritika veřejnosti. Vznikla například petice s názvem Pusťte tatínky k porodu, kterou podepsalo téměř 40 tisíc lidí. Po nátlaku ministerstvo umožnilo od pátku doprovod alespoň matkám se závažným duševním nebo tělesným postižením, cizinkám, které potřebují tlumočení, a při porodu mrtvého plodu.

K zákazu otců u porodu se vyjádřil i veřejný ochránce práv Stanislav Křeček. „Považuji za zcela nepřijatelné to, že se některé neziskové organizace domáhají v této věci soudního rozhodnutí. Je to jistě věc, která přispívá ke kvalitě rodinných vztahů, ale nelze přehlédnout, že lidská společnost se po mnoho generací vyvíjela zcela zdárně i bez této možnosti, která se v poslední době stala jistě i trochu módní záležitostí a rozhodně tedy není ničím, co by bylo zcela nezbytné pro zdravé rodinné vztahy a řádný vývoj dětí,“ uvedl ombudsman.

Křeček dodal, že je přítomnost otců u porodu možnost, ale nikoliv lidské právo. S jeho tvrzením však nesouhlasí právníci. Podle těch, které redakce iDNES.cz oslovila, spadá problematika přítomnosti otce pod ochranu základního práva rodinného života podle základních práv a svobod. Je to tedy lidské právo, nikoliv možnost.

Na názor ombudsmana reagoval například právník Martin Kopa skrze facebookovou stránku Iurium Daily: Ústavní právo tak, že problematika přítomnosti otce u porodu spadá pod ochranu základního práva na respektování soukromého a rodinného života.

Iurium Daily: Ústavní právo (Facebook) K té první větě sdíleného postu VOP vizte např. bod 12 zde: https://bit.ly/33Uambf. Jasně, že problematika přítomnosti otce u porodu spadá pod ochranu základního práva na respektování soukromého a rodinného života podle čl. 10 odst. 2 Listiny nebo čl. 8 Úmluvy. Proporcionalita omezení tohoto práva je věc druhá. Perspektiva, podle které je dané právo "privilege, not a right", ale zkrátka nesedí.



Přiměřená opatření i v nouzovém stavu

Podle právničky Věry Jedličkové má každý právo na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života. „Toto právo konkretizuje zákon o zdravotních službách, podle kterého má pacient při poskytování zdravotních služeb právo na přítomnost osoby blízké. Omezit jej lze jen v případě, kdy by taková osoba objektivně narušovala poskytování zdravotních služeb,“ míní Jedličková.

Jedličková uvádí, že každé opatření, které zasahuje do práv, musí být přiměřené i v nouzovém stavu. „Nouzový stav pouze vytváří jiné okolnosti pro jeho posuzování oproti normální situaci. Opatření je přiměřené, pokud je to jediná možnost, jak dosáhnout cíle. V případě otců u porodu, kteří do poslední chvíle sdíleli blízký osobní prostor s rodičkou a jsou tak stejně infekční jako ona, je toto velice diskutabilní,“ říká právnička. Podle ní je otázkou, zda by takové opatření bylo nutné, pokud by personál měl pro sebe dostatek ochranných pomůcek.

„Nemocnice musí být připravené na rodičky s pozitivním nálezem COVID-19. Pokud by měly ochranné pomůcky pro sebe i pro doprovod, chránily by proti infekci personál i ostatní pacienty. Nezáleželo by na tom, zda rodí žena s pozitivním nálezem sama nebo s potencionálně pozitivním doprovodem. Zákaz doprovodu u porodu by tak nebyl potřeba. Za selhání státu, který je nezajistil, však nemohou platit nejslabší skupiny, tedy rodící ženy a novorozenci,“ zakončila Jedličková.

Zdravotníci využívají svou moc, tvrdí advokátka

Podle advokátky Adély Hořejší je zákaz blízkého člověka u porodu nepřiměřený a je také v rozporu se současnými odbornými doporučeními v souvislosti s pandemickou situací. „S veškerou úctou, kterou jsem vůči panu Křečkovi schopna, musím souhlasit s jeho postojem prezentovaným již během kandidatury, tedy že k lidským právům nemá, co říci. Svými výroky se jen zařadil do dlouhé fronty mužů, kteří poučují ženy o tom, jak mají rodit a co a jak mají u porodu prožívat,“ myslí si.

„Česká republika se vydala opačnou cestou a je třeba ještě poukázat na to, že restrikce není ani nijak odůvodněná, což je také postup v rozporu s ústavními pravidly. Odpírání přítomnosti osoby blízké rodící ženě je jedním z typických projevů porodnického násilí. Rodící žena je již z podstaty svého postavení ve velmi zranitelné pozici. A pokud přijde o ochranu a jistotu a bezpečí, tak to nejen komplikuje porod, ale zdravotníci mohou zneužít svého mocenského postavení, k čemuž ihned po vyhlášení příslušného omezení také došlo, “ uvádí Hořejší.



Dodala, že ve své praxi se za poslední dny nezabývá ničím jiným, než stížnostmi žen na to, jak je s nimi v porodnicích zacházeno. „Dochází například k násilnému držení na zádech, přivazování nohou, nástřihům proti vůli žen nebo systémové separaci dětí. V tomto smyslu má totiž otec u porodu či osoba blízká zásadní význam, jeho role je i sociální a kontrolní,“ zakončila advokátka.

Podali stížnost, soud ji však zamítl

Advokát Ondřej Pecák ve spolupráci s organizací Liga lidských práv podal ke správnímu soudu návrh na zrušení zákazu přítomnosti otce u porodu a na vydání předběžného opatření. Podle Ligy se k výzvě připojily desítky rodičů.

Organizace argumentuje tím, že zákaz žádné rozumné opodstatnění z hlediska ochrany veřejného zdraví. „Hrubě zasahuje do práva nastávajících rodičů na ochranu soukromého a rodinného života a prokazatelně má negativní dopad na průběh a výsledek porodu,“ uvedla Liga lidských práv.

Městský soud v Praze však návrh odmítl. „Nezbytnou podmínkou pro řízení o návrhu na zrušení opatření obecné povahy je existence opatření, proti kterému návrh směřuje. Soudem bylo zjištěno, že napadené opatření bylo zrušeno samotným odpůrcem,“ napsali soudci.

Pecák společně s organizací totiž požadovali zrušení zákazu otců u porodů v době, kdy nařízení platilo bez výjimek. Den po podání správní žaloby se však situace změnila a ministerstvo zdravotnictví výjimku pro zvláště zranitelné ženy. „Přestože advokát Ondřej Pecák na tuto skutečnost obratem reagoval doplněním návrhu na zrušení i nového opatření, soud situaci využil k tomu, aby se návrhu zbavil,“ tvrdí organizace na svých stránkách.

Navrhovatelé považují odmítavé usnesení soudu za skandální. Podle nich se soud odmítl zabývat lidskoprávní argumentací navrhovatelů a odepřel jim soudní ochranu. „Proti rozhodnutí budeme podávat kasační stížnost a zvažujeme se obrátit i na Ústavní soud,“ upřesnila právnička Anna Štefanidesová.