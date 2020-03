Otec nově nesmí s rodičkou k porodu. Je to nesmysl, tvrdí odborníci

Od středečního večera platí kvůli šíření koronaviru zákaz návštěv u všech poskytovatelů služeb lůžkové péče, tedy i na přítomnost další osoby u porodu. Ještě před týdnem však ministr zdravotnictví Adam Vojtěch ujišťoval rodičky, že o otce u porodu nepřijdou. „Změnila se ovšem situace, přibývá nám nemocných, jde také o ochranu zdravotníků. Nákaza by se ale tímto způsobem mohla zanést do porodnice a to je hlavní důvod, proto je zákaz na místě,“ zdůvodnil ve čtvrtek omezení Vojtěch.



Zákaz se nevztahuje na návštěvy u nezletilých pacientů, pacientů s omezenou svéprávností nebo pacientů v posledním stádiu nevyléčitelného onemocnění.



Ještě před nařízením vlády se k takovému kroku rozhodly některé porodnice samy. Otcům zakázaly vstup na sály například porodnice v Benešově nebo také ve Zlíně.

Jiné otcům vstup k porodu až do středečního dne umožňovaly. „Přítomnost partnera u porodu považujeme za velmi důležitou a z hygienického hlediska za nerizikovou záležitost. Vzhledem k tomu, že partner žije s rodičkou, je pro nás stejně rizikový jako ona,“ psala ve středu odpoledne porodnice Fakultní nemocnice v Ostravě.



Funguje to takhle:

• Partner musí být zdravý, změříme mu teplotu, podepíše prohlášení, že není v karanténě

• Po celou dobu pobytu má masku, personál má samozřejmě taky masku. Tím se dramaticky sn...ižuje riziko přenosu možné infekce

• Nemá volný pohyb po klinice, celý čas tráví na porodním pokoji s rodičkou, s nikým jiným se nesetkává

„Partner musí být zdravý, změříme mu teplotu. Po celou dobu pobytu má masku, tím dramaticky snižuje riziko přenosu možné infekce. Celý čas tráví na porodním pokoji. Těhotné, rodičky a novorozenci jsou osoby s nízkým rizikem těžkého průběhu COVID-19 a možná nákaza u nich probíhá lehce, často připomíná jen nachlazení,“ vysvětlovala svůj postup porodnice. Po nařízení vlády už však otce ani další osoby k porodu pouštět nesmí.



Pusťte tatínky k porodu

Rozhodnutí vlády považuje za nesmyslné i veřejnost. Vznikla petice s názvem Pusťte tatínky k porodu!, která ve čtvrtek večer čítala 17 tisíc podpisů.



Poradna Porodnice U Apolináře pro těhotné ženy připravila speciální web s informacemi ohledně vlivu koronaviru na těhotenství a dítě. Také spustila online poradnu.

„Opatření považujeme za nesmyslné a psychicky ohrožující nastávající maminky, poškozující první ničím nenahraditelné vazby otce a dítěte a narušující nejpřirozenější práva rodiče. Maminky žijící s tatínky ve společné domácnosti jsou na porodním sále stejným, ne-li podstatně větším rizikem pro personál i dítě, než otec v ochranných pomůckách,“ říkají autoři petice.



Někteří lidé v reakci poslali ministerstvu zdravotnictví otevřený dopis. „Z reakcí na nové nařízení vyplývá, že lidé, kteří dříve nepodporovali domácí porody, je nyní zvažují, či se pro ně již dokonce rozhodli. Zákazem přítomnosti otce u matky, u níž probíhá porod, zvyšujete zátěž porodních asistentek, které tak musí matkám pomáhat během obyčejných úkonů, jako je cesta na toaletu. Otec tento nápor snižuje, stejně tak snižuje čas, který asistentka stráví s matkou, ušetří ji tím síly a sníží možnost nákazy virem,“ psal například Ondřej Koraba.



„Zvládnete to taky“

„Jsem porodní asistentka a jsem přesvědčená, že tohle omezení odporuje zdravému rozumu,“ psala žena pod příspěvkem, ve kterém porodnice v Podolí informovala o zákazu otce u porodu.

Někteří lidé však s rozhodnutím vlády souhlasí. „To si neuvědomujete, že tímhle fakt riskujete a ohrožujete i svoje dítě, které se narodí? Co kdyby se nakazilo?“ „Kristepane, co blázníte! Já jsem porodila 3 děti bez přítomnosti tatínka a zvládli jsme to já i kluci. Vzpamatujte se! To, že vás tatínek dítěte nebude držet za ruku, určitě přežijete,“ píší v reakcích další diskutující.

Přítomnost otce nebo jiné blízké osoby u porodu má však podle výzkumníků významný vliv na průběh porodu. Přítomnost otce u porodu o téměř 40 procent zvyšuje pravděpodobnost, že porod nebude ukončen císařským řezem, o třetinu snižuje pravděpodobnost užití oxytocinu ke stimulaci porodu nebo o 15 procent snižuje výskyt poporodních komplikací u dítěte.