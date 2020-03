Ředitel frýdecko-místecké nemocnice se veřejně zastal nakažené sestry

Onemocnění zdravotní sestry bylo prokázáno minulý týden. Současně muselo být částečně uzavřeno gynekologicko-porodnické oddělení, kde pracovala. A mimo jiné na sociálních sítích se hned objevilo, že se zdravotní sestra údajně nechovala natolik zodpovědně, aby se nenakazila.

Ředitel nemocnice ve Frýdku-Místku Tomáš Stejskal.

Ředitel to nyní v otevřeném dopisu označil za nesmysl.

„Velmi si naší kolegyně vážím, a to jak po stránce pracovní, tak i lidské. Byla jednou z těch, která po vyhlášení krizového stavu a mém doporučení necestovat do postižených zemí, sama dovolenou zrušila, a to bez jakékoliv náhrady cestovní kanceláří. Přesto se nakazila a je zřejmé, že jde o komunitní přenos,“ píše ředitel v dopise, který je podle oslovení určen kolegyním a kolegům přímo v nemocnici.



Přesto se podle něj stala terčem útoků, což ho mrzí a bere to i jako útok na svou osobu.

„Kritiku kolegyně považuji za neférovou a krajně neetickou,“ dodal a přidává i trochu kritiky jiným směrem. „Bohužel i v současné době si všímám některých spolupracovníků, kteří se k nynější situaci staví laxně,“ sdělil k zavedeným přísným opatřením v nemocnici.

Zopakoval, že si všech zaměstnanců nemocnice váží a děkuje jim za práci, kterou zvláště v současné těžké době vykonávají. Právě ve Frýdecko-Místecku je nyní nejvíce nakažených lidí, v současnosti jde o sedm lidí z celkem čtrnácti v kraji.