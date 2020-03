Některé nemocnice zastavily porody, jinde zvládnou i rodičky s koronavirem

Roušky a ochranné pomůcky bez výjimky používají lékaři a porodní asistentky u všech porodů.



„Respirátory s filtrační třídou FFP3, vzhledem k velmi omezenému počtu ochranných pomůcek napříč celou nemocnicí, používáme jen v případě podezření nákazy COVID-19 u pacienta,“ informuje mluvčí hořovické nemocnice Petra Horáková.

Rodičky dostávají roušku, jen pokud jeví příznaky koronavirové nákazy.



„V případě, že je porod již v běhu nebo akutní, nasadí si porodníci ochranné pomůcky a ženu odrodí. Pokud ne, aktuálně ji přemístíme do pražské Nemocnice Na Bulovce,“ uvedla v pondělí mluvčí mladoboleslavské Klaudiánovy nemocnice Hana Kopalová.



Stejný postup hlásily i ostatní středočeské porodnice. V neděli v odpoledních hodinách dostala pracoviště nové pokyny přímo z Gynekologicko-porodnické kliniky Nemocnice Na Bulovce.



„Těhotné ženy nebo rodičky v karanténě či s prokázanou infekcí koronavirem by k nám neměli automaticky předávat. U pacientek se závažnými příznaky – dušností, s podporou kyslíkem, sepsí – se budeme individuálně domlouvat s infektology o jejich případném převzetí. Preferované je poskytnutí intenzivní péče v místě před předáním k nám,“ oznámila Simona Krautová z tiskového odboru Nemocnice Na Bulovce v Praze.

Hořovická porodnice U Sluneční brány, kde se dlouhodobě rodí nejvíce dětí ve Středočeském kraji, je na rodičky s příznaky respiračního onemocnění a teplotami či s podezřením na infekci COVID-19 připravená.



„Jak na porodním sále a oddělení šestinedělí, tak v případě nutnosti i na oddělení novorozeneckém,“ potvrdila Petra Horáková.



V pondělí dočasně pozastavila příjem nastávajících matek porodnice v Kladně a podle informací iDNES.cz porody pozastavila i benešovská nemocnice.



„Z provozních důvodů. Rodičky směřujeme na nejbližší pracoviště v Rakovníku, Slaném nebo do Motola v Praze,“ uvedla mluvčí kladenské nemocnice Hana Plačková.

Všechny středočeské nemocnice zrušily až do odvolání kurzy předporodní přípravy. V mladoboleslavské, příbramské a benešovské porodnici mohou mít nastávající maminky s sebou u porodu tatínka dítěte nebo jinou blízkou osobu jako doprovod. V Hořovicích ne.

Návštěvy jsou zrušené ve všech středočeských porodnicích, a to na oddělení šestinedělí i na novorozeneckých.

Roušky sociálním službám

V neděli začal Středočeský kraj rozvážet ochranné roušky do 119 zařízení sociálních služeb. A to nejen do těch, kde je zřizovatelem. Jde o 7 655 roušek od Správy státních hmotných rezerv, které dorazily jako pomoc od státu v noci na pondělí.



„Postupujeme v jejich redistribuci podle aktuálního stavu zásob v jednotlivých zařízeních, zejména je dodáváme do těch, které jsme vyhodnotili jako nejohroženější. K dispozici nemáme nyní mnoho roušek, ale chceme, aby co nejvíce z přibližně osmi tisíc klientů sociálních služeb ve středních Čechách bylo chráněno před virovou nákazou. Zejména senioři totiž patří k nejohroženější skupině. Na každou organizaci tak vychází zhruba 60 kusů roušek. Dodání další větší zásilky ochranných pomůcek očekáváme od státu ve čtvrtek,“ sdělila středočeská hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO).

Středočeský kraj také zavedl systém redistribuce ochranných pomůcek. Všechny organizace si je budou vyzvedávat v předem určených časech na předem určených místech. Jsou jimi krajské nemocnice v Benešově, Kladně, Kolíně, Příbrami, Mladé Boleslavi a Kutné Hoře.

„V částech kraje, kde nemáme nemocnice, jsme k tomuto účelu využili některé naše školy. Pomůcky zde budou vydávat uvolnění pedagogové vybavení respirátory, rukavicemi a dezinfekčními prostředky,“ konstatovala Jermanová.

Jde o Střední odbornou školu a střední odborné učiliště Beroun-Hlinky, Integrovanou střední školu technickou Mělník, Střední odbornou školu Nymburk, Střední zemědělskou školu Brandýs – Stará Boleslav, Střední odborné učiliště v Jílovém u Prahy a Střední integrovanou školu v Rakovníku.

Kraj prozatím nemá pokryté potřeby zdravotních ani sociálních služeb. „Pro tuto chvíli nebudeme mít kapacitu na to rozdávat ochranné pomůcky veřejnosti,“ řekla Jermanová. Pokud se státu podaří zajistit dostatečné množství pomůcek, změní kraj distribuční systém.