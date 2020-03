Kvůli koronaviru rozhodne vláda o prodloužení ošetřovného. Má být i pro OSVČ

„Musíme urychleně pomoci rodinám s nezletilými dětmi všemi možnými nástroji. Pomoc si zaslouží zaměstnanci i OSVČ,“ uvedla Maláčová.

Zaměstnanci s nemocenským pojištěním by ho mohli dostávat na děti do 15 let. Živnostníkům, kteří na ošetřovné nemají nárok, by pak stát mohl poskytovat příspěvek 424 korun za den. Podle odhadu ministerstva práce a sociálních věcí by opatření letos stála 1,5 až 2,5 miliardy korun.

Premiér a šéf ANO Andrej Babiš už uvedl, že ho v tuto chvíli nezajímá, jaký bude schodek státního rozpočtu.

V neděli na tiskové konferenci po mimořádném jednání vlády oznámil Babiš rozhodnutí svého kabinetu vyhlásit karanténu pro celé území České republiky do půlnoci z neděle na pondělí do 24. března, do šesti hodin ráno. Češi také ode dneška nesmějí jet do zahraničí a cizinci nesmí přijet do České republiky.

V současnosti je možné čerpat ošetřovné maximálně 9 dnů, respektive 16 dnů pro rodiče samoživitele, a osoby samostatně výdělečně činné na něj nemají nárok. Maláčová jde na jednání vlády s tím, že nárok na ošetřovné budou mít také rodiče, kteří podnikají, ale z důvodů uzavření příslušných zařízení nemůžou vykonávat samostatně výdělečnou činnost.



Ministerstvo také navrhuje, aby se ošetřovné mohlo vyplácet, i pokud o uzavření příslušného zařízení rozhodne kvůli epidemii sám zřizovatel. Tak, jak to už nyní platí u mateřských škol. Nově by nárok na ošetřovné vznikl i při uzavření zařízení určeného pro péči o zdravotně hendikepované děti alespoň v I. stupni závislosti.

Ošetřovné mají získat i rodiny se zdravotně hendikepovanými nezaopatřenými dětmi staršími 15 let, které jsou závislé na pomoci jiné osoby.