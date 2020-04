Ombudsman vzal své zástupkyni agendu otců u porodu. Šetřit to nebudu, řekl

„Ombudsman si vyhradil téma omezení přítomnosti blízkých osob u porodu v době vládou vyhlášeného nouzového stavu. V této věci se obrátí na ministra zdravotnictví a rovněž se bude zabývat jednotlivými podněty týkajícími se tohoto úzce vymezeného tématu,“ píše nedávno zvolený veřejný ochránce práv Stanislav Křeček.



Koncem února však Křeček sám pověřil svoji zástupkyni Moniku Šimůnkovou zdravotnickou agendou a agendou ochrany práv dětí a rodiny. Šimůnková je také členkou vládní pracovní skupiny k porodnictví a aktivně se zapojuje do přijetí zákona o odškodnění nezákonně sterilizovaných žen.

Nyní se však Křeček rozhodl, že agendu zákazu otců u porodu bude řešit on. V rozhovoru pro týdeník Respekt řekl, že problematiku přítomnosti otců u porodu šetřit nebude. „Podle mého názoru to přiměřené a nezbytné je a nevidím tedy důvod k žádnému šetření. Stanovisko ombudsmana je to, co já si pomyslím,“ uvedl. Na dotaz, zda tyto záležitosti není nutné hodnotit odborně, redaktorce odpověděl, že „si to myslela špatně.“

Ombudsman nepovažuje přítomnost otců u porodu za základní lidské právo. Také je podle něj nepřijatelné, aby se neziskové organizace v této věci domáhaly soudního rozhodnutí. „Lidská společnost se po mnoho generací vyvíjela zcela zdárně i bez této možnosti, která se v poslední době stala jistě i trochu módní záležitostí,“ myslí si ombudsman.



Šimůnková minulý týden uveřejnila rozbor, ve kterém se zabývá právním rozměrem přítomnosti blízkých u porodu. Psala o tom, že jsou v současnosti v některých nemocnicích omezovány návštěvy dětí jejich zákonnými zástupci. Tyto zákazy však podle Šimůnkové nemají oporu v zákoně, ani v mimořádném opatření ministerstva zdravotnictví.

„Naopak jsou tyto návštěvy výjimkou ministerstva povoleny. V některých porodnicích údajně dochází také k omezování styku matek a novorozenců. Žádný zákon či opatření ministerstva však neumožňuje omezit bezprostřední kontakt mezi rodičkou a novorozeným dítětem. Prvotní kontakt dítěte s matkou je zcela zásadní pro zdárný vývoj dítěte,” psala Šimůnková a radila rodičům, co mohou v podobných situacích dělat.



Vyjádřila se také k plošnému zákazu přítomnosti otců u porodu. Podle ní je nutné poměřovat a vážit jednotlivá práva a zkoumat to, zda není možné přijmout jiná, méně omezující opatření. Pár dní po jejím prohlášení jí ombudsman agendu odebral. Od středy se jí Křeček sám věnuje.

Šimůnkové zakázal, aby se k této problematice nadále vyjadřovala za kancelář veřejného ochránce práv. „Řekl mi, že pokud budu mít ve své agendě jiné názory než on, že je nebudu moct oficiálně prezentovat na webu ombudsmana nebo Facebooku,“ uvedla Šimůnková pro Deník N s tím, že je pro ni velké dilema, zda ve funkci dále pokračovat.

„Pro mě je zásadní věc, že mi ombudsman vzal agendu v oblasti, které se dlouhodobě věnuji. On se jí nikdy odborně nevěnoval, neslyšela jsem od něj podrobné odborné ani právní zdůvodnění, které by mě přesvědčilo, že jeho názor je správný,“ dodala zástupkyně ombudsmana.