Počet případů nákazy koronavirem v zemi překročil tři tisíce, mrtvých je 23

Zákaz vycházení bez pokrývky nosu a úst, se nově netýká dětí do dvou let věku a řidičů, kteří jsou v motorovém vozidle sami.



Opatření omezující volný pohyb se nevztahuje na cesty do zaměstnání, na nezbytné cesty za rodinou nebo osobami blízkými, cesty k obstarávání základních životních potřeb, do zdravotnických zařízení, dobrovolnickou či sousedskou výpomoc, na pobyty v přírodě nebo parcích a pro účast na pohřbech.

Lidé se mají na veřejně dostupných pohybovat maximálně ve dvou, pokud nejde o více osob žijících ve společné domácnosti, tedy například rodiče s dětmi. Pro ně takové omezení neplatí.

Vláda se vrátí k vyplácení 15 tisíc korun OSVČ

Vláda se v úterý vrátí k jednání o opatřeních k omezení dopadů šíření koronaviru. Má se zabývat vyplácením 15 tisíc korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným nebo moratoriem na splácení úvěrů.



Ministryně financí Alena Schillerová navrhuje vyplácet OSVČ, které nemají jiný příjem než z podnikání, které nařízení vlády omezilo, 15 tisíc korun měsíčně, a to po celou dobu trvání opatření vlády. Podle jejího odhadu by to mělo stát měsíčně zhruba 7 miliard korun.



Podle pozměněného návrhu kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru, by stát měl vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent.

Počet osob s COVID-19 dle krajů

815 391 94 137 102 140 91 92 80 108 175 280 129 302

Zdroj dat: oficiální data za předchozí dny poskytujeme Ministerstvo zdravotnictví na základě hlášení krajských hygienických stanic a laboratoří, aktuální data aktualizuje redakce iDNES.cz na základě oficiálních zdrojů.