„Obyčejní“ lidé z kampaně ANO jsou straníci, odhalují lidé na sítích

V posledních týdnech zaplavily republiku billboardy hlásající, že Za Babiše bylo líp. Vystupují na nich údajně obyčejní a autentičtí lidé, kteří jsou nespokojení s nastalou situací v Česku. Alespoň tak hnutí ANO kampaň prezentuje a vysvětluje.

„Vzniklo to spontánně. Obrací se na nás obrovské množství lidí. Denně píší desítky, stovky lidí, že jsou nespokojení. Kladou mi dotazy, jak bude to, či ono. Jsou to autentičtí lidé, kteří měli tu odvahu, že dali do kampaně svou tvář,“ řekla před týdnem v diskuzním pořadu Partie Terezie Tománkové na CNN Prima News Alena Schillerová.

Uvedla dále, že za plakáty podél českých cest platí hnutí ANO a že lidé na billboardech do kampaně vstoupili dobrovolně a nejsou to „žádní placení herci“.

Její slova potvrdil i mluvčí hnutí Martin Vodička, který ještě doplnil, že kampaň „bude hrazena z účtu provozního, později, až budeme definitivně vědět, jaké senátní obvody budeme obsazovat, poměrnou část převedeme na účet pro senátní volby.“

Tvářemi billboardů jsou straníci

Jenže vyjádření předsedkyně poslaneckého klubu ANO a mluvčího hnutí si odporují s realitou. Hlídací pes například upozornil na brněnskou radní městské části Brno-sever Nikolu Staňkovou. Ta na billboardu hlásá, že (Babiš) „dal peníze rodinám.“ V audiovizuální podobě kampaně pak zase říká, že „makal a nežvanil.“

Ani brněnská radní za ANO Nikola Staňková nezapadá do konceptu obyčejných lidí. | foto: Repo video hnutí ANO

„Ano, jsem to já. Byla to moje iniciativa,“ potvrdila svoji totožnost na plakátu a videu na dotaz iDNES.cz Staňková. Nedávno se objevila i na setkání v poslanecké kanceláři s Alenou Schillerovou a dalšími podporovateli z řad hnutí Mladé ANO.



Na tom by nebylo nic zvláštního, pokud by jedním z pózujících nebyla další tvář kampaně, student Adam (druhý zleva). I on na billboardu kolem cest, což dokládá například tweet uživatele Joachim Wedel, říká o bývalém premiéru Babišovi, údajně svá slova, „makal a nežvanil“. Že jde i v tomto případě o člověka spojeného s hnutím ANO, už billboard nepřiznává.

Student Adam je členem hnutí Mladé ANO.

Další z rozklíčovaných osob je pan Daniel, podle nějž „za Babiše bylo líp.“ Video, na kterém sdílí svůj příběh a nespokojenost se současnou vládou Petra Fialy, sdílel na svém facebookovém profilu i sám Andrej Babiš.

Daniel Vodák je členem chrudimské pobočky hnutí ANO, zároveň vystupuje jedna z tváří kampaně.

Jenže na videu už nezazní informace, že jde o Daniela Vodáka, člena chrudimské buňky hnutí ANO. Nejde přitom o bývalého člena, politicky se stále angažuje.

Profil Danial Vodáka na webu chrudimské buňky hnutí ANO.

„Původně jsem se domníval, že je to kampaň před Babišovou volbou prezidentem, ale spíš to vypadá, že spojili vše dohromady. Je to nejen snaha posílit preference hnutí ANO proti této vládě, ale i příprava na komunální volby, které nás čekají na podzim,“ okomentoval pro iDNES.cz kampaň s „obyčejnými lidmi“ politolog Lukáš Valeš.

Mluvčí Vodička redakci dále napsal, že hnutí od počátku kampaně veřejně mluvilo o tom, že se ve jejich spotech mohou objevit kromě podporovatelů i členové hnutí. „Důležitá je pro nás hlavně absolutní autenticita, tedy aby ti lidé říkali to, co mají skutečně na srdci. Mluví sami za sebe a popisují svůj život a své pocity. Nikoho jsme neomezovali, nebo naopak neurčovali, co má říkat,“ napsal redakci Vodička.

Na kampani spolupracoval i důvěrník StB

Jednou z prvních rozpoznaných tváří nové kampaně ANO je dvaaosmdesátiletý důchodce Václav. Na billboardu hlásá „Z důchodu mi nezbude vůbec nic. Za Babiše bylo líp!“. Ve skutečnosti jde o Václava Jelínka, podporovatele hnutí, který na svém facebookovém profilu sdílí řadu fotografií ze stranických hnutí, kterých se zúčastnil. Jako jediný z dosud rozpoznaných tváří kampaně není členem hnutí ANO.

Na jeho identitu upozornil na Twitteru účet Poslední skaut.

Zajímavá je ale i Jelínkova minulost. Pracoval ve vedoucích pozicích firem jako VÚMS Praha, Unit Expert s. r. o. Přelouč, CHEMA spol. s r. o., Tesla Přelouč nebo Tesla Hradec Králové. Podle svého tvrzení rovněž absolvoval stáž u francouzské firmy Honeywell Bull a sedmnáct let byl předsedou Rady odborníků plošných spojů v ČSR.

Navíc po nahlédnutí do Cibulkových seznamů o bývalých agentech tajné bezpečnosti, které jsou k dispozici i online, lze vyčíst, že ve svazcích Státní bezpečnosti figuruje muž Václav Jelínek, ročník 1939 (82-83 let, poz. red.), který byl důvěrníkem tajné služby. Ke kontrarozvědce se přidal těsně před revolucí 2. října 1989. Komunisté jej vedli pod přezdívkami Spojař nebo Předseda.

Důkaz z online databáze bývalých spolupracovníků tajné bezpečnosti, že Jelínek byl důvěrníkem StB.

„Pan Václav vědomou spolupráci (s StB, pozn. red.) odmítá. Není ani pravdou, že by byl členem hnutí ANO, je náš fanoušek a podporovatel,“ odvětil na dotaz redakce Vodička.

Politolog Valeš si přesto nemyslí, že by tato skutečnost voličům hnutí ANO nějak vadila. Ostatně stín spolupráce se vznáší i nad bývalým premiérem a šéfem strany Andrejem Babišem, který se proti tomu vyhrazuje.

„Levicoví voliči mu to odpustí za směnu s lepšími sociálněekonomickými podmínkami. Kdyby ANO prosadilo návrhy, které mělo nyní v parlamentu - výrazně snížit daňové zatížení pohonných hmot - je to pro jejich voliče důležitější benefit,“ míní Valeš.