Babiš hledá svého nástupce, který povede ANO do příštích sněmovních voleb

Vážené dámy, vážení pánové,



11. května to bylo deset let, co vzniklo hnutí ANO. Dobře si pamatuji na naše začátky, kdy jsme do politiky šli po hlavě a pořádně jsme ani nevěděli, co nás čeká. I já jsem tehdy občas pochyboval o tom, jestli vůbec budeme úspěšní. Nedostatek zkušeností jsme doháněli nadšením, elánem měnit věci k lepšímu a odhodláním bojovat proti korupci a klientelismu tradičních politických stran. Zkrátka jsme se snažili vrátit naši zemi zpět občanům.



Jsem rád, ž...e ANO nenásledovalo osud řady ostatních stran, které jako kometa zazářily a stejně rychle pohasly, ale že se naše hnutí stalo stálicí na českém politickém nebi. Dnes má ANO 2617 členů a 252 místních organizací, kromě toho spolupracujeme i s řadou nestraníků. Obce po celé zemi vede 78 našich starostů, v barvách hnutí ANO působí i 13 primátorů a tři hejtmani. A samozřejmě zůstáváme nejsilnější stranou v Poslanecké sněmovně se 72 poslanci.