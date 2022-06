Za Okamury bude ještě lépe. Šéf SPD na billboardech paroduje hnutí ANO

Vedení SPD iDNES.cz potvrdilo, že jde o pravé billboardy. „Naše billboardy mají dvě roviny. Je to na jedné straně parodie na proklamace strany, která mluví o minulosti a byť je nyní formálně v opozici, tak v praxi se od pětikoalice programově příliš neliší,“ uvedl Tomio Okamura.

„V té druhé zásadní rovině upozorňujeme na skutečně závažná témata současnosti, která vláda odmítá řešit, ovšem SPD nabízí konkrétní pozitivní řešení a díváme se do budoucnosti,“ doplnil šéf hnutí.

Podle mluvčí hnutí SPD Barbory Šťastné však nejde o zahájení volební kampaně.

Billboardy SPD připomínají billboardovou kampaň hnutí ANO, jejímž hlavním sloganem je „za Babiše bylo líp“. Plakáty mají připomínat, že lidé začínají být nespokojeni s tím, jak vláda přistupuje k řešení krizí. „Jsme rádi, že naše kampaň inspirovala tolik lidí,“ uvedl na dotaz, co hnutí ANO říká na podobné billboardy, mluvčí strany Martin Vodička.

Podle experta na politický marketing Karla Komínka sdělení na billboardu SPD ještě více graduje slogan, se kterým přišlo ANO. „Politici v nějaké podobě takové věci říkají často. Vytváří sadu sdělení a mezi řádky je vždy řečené, že bude lépe. Politika ze své podstaty je o tom, že prodáváte lepší verzi budoucnosti, kterou zajistíte tím, že zvolíte konkrétního člověka,“ uvedl.

Osobně si však není jistý, jaký záměr billboardy mají. „Těžko říci, o co přesně SPD jde. S obličejem Tomia Okamury to může znamenat začátek kampaně před prezidentskými volbami, kterých se Okamura může klidně zúčastnit jako relevantní hráč na politické scéně. Nebo to může být podpora v rámci letošních komunálních a senátních voleb,“ popsal. „Nemyslím si, že trumfování nějakých slibů, že za někoho bude ještě lépe, by jim mohlo nějak výrazně pomoci,“ dodal expert.

V Česku budou lidé letos opět volit své zástupce do třetiny Senátu a po čtyřech letech také do obecních zastupitelstev. Volby budou v pátek 23. září a v sobotu 24. září 2022. Případné druhé kolo voleb do Senátu připadá na 30. září a 1. října.