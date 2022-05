Koalice má problém. Její většina havarovala opakovaně v tajných volbách

„Je pravda, že máme za sebou výrazné zaškobrtnutí v Radě České televize a zatím dílčí zaškobrtnutí u viceprezidenta NKÚ,“ řekl iDNES.cz šéf poslaneckého klubu nejsilnější vládní strany ODS Marek Benda.

Na dotaz zda se vládním stranám podařilo odhalit příčinu problému, Benda odpověděl: „Ne. Diskutovali jsme o tom opakovaně a ujišťují mě všichni, že žádný problém nemají a že koaliční disciplínu drží, ale to takto ujišťují všechny strany a zcela zjevně to pravda není. Kde je problém v tajné volbě, moc nezjistíte.“

Koncem dubna kandidátka při tajné volbě kandidáta na viceprezidenta NKÚ dostala kandidátka vládní koalice, současná náměstkyně ministryně životního prostředí pro řízení sekce ochrany životního prostředí Simeona Zikmundová 84 hlasů, zatímco kandidát opozičního ANO Roman Kubíček 82 hlasů. Ke zvolení jich bylo ovšem třeba 89.

Netušíme, kdo za tím stojí, řekl Výborný

„Je to problém. My o něm víme a mě to určitě netěší, protože netušíme, kdo za tímto nezdarem v tajných volbách stojí. Je to nějakých osm poslanců, my ale ani nevíme, jestli jsou to poslanci ze všech pěti vládních klubů, nebo jen z jednoho. Volby nebereme na lehkou váhu. Vždy se ptáme, zda s návrhy, jak jsou předneseny, má někdo problém,“ řekl iDNES.cz předseda poslaneckého klubu křesťanských demokratů Marek Výborný.

Pro jeho stranu je to v tomto případě o to důležitější, že Zikmundovou prosazují právě lidovci. „Náměstkyně Zikmundová v úterý navštíví osobně klub TOP 09. Ve středu je druhé kolo. To bude lakmusový papírek, jestli se tu situaci podařilo urovnat,“ uvedl Výborný. Nového viceprezidenta NKÚ jmenuje prezident republiky Miloš Zeman, nahradí bývalou poslankyni za ODS Zdeňku Horníkovou, které skončil mandát.

Dvojí výbuch při volbě nových členů Rady ČT

Ještě prekérnější situace pro vládní koalici nastala při tajné volbě nových členů Rady České televize, kdy jasná většina vlády selhala opakovaně.

V dubnu Sněmovna žádného z uchazečů nezvolila ani napodruhé a pět míst v radě zůstalo neobsazených. Nyní se o ně uchází 36 kandidátů, které navrhly společenské organizace.

Mezi kandidáty jsou bývalí radní Luboš Beniak, Jiří Kratochvíl, Zdeněk Šarapatka a Daniel Váňa. O členství v radě se uchází i psycholog Ivan Douda, bývalý ředitel Českého rozhlasu a později Národní knihovny Vlastimil Ježek, odborník na vzdělávací systémy Bohumil Kartous, někdejší diplomatka Monika MacDonagh Pajerová a exministr, bývalý pražský primátor a dřívější předseda úřadu ochránců údajů Igor Němec. Do Rady ČT chtějí i politolog Ladislav Mrklas a Roman Prorok, bývalý novinář a později i mluvčí Českého statistického úřadu a či mluvčí vlády Jana Fischera.

Příští týden je čeká veřejné slyšení a volba zřejmě začátkem června. Výborný iDNES.cz řekl, že už je předběžná dohoda, kteří z kandidátů by měli mít podporu vládních stran. „Nejsme ale schopni to riziko. Je to reputační problém většiny ve Sněmovně,“ připustil šéf poslanců KDU-ČSL Marek Výborný.