Babiš vyzval vládu, ať nabídne výkup akcií ČEZ. Tvrdí, že on by to udělal

Bývalý premiér a předseda ANO Andrej Babiš ve svém Čau lidi vyzval vládu Petra Fialy, ať se pokusí pro stát vykoupit menšinové akcionáře ČEZ. Tvrdí, že pokud by jeho hnutí bylo ve vládě, tak by to kabinet udělal, aby mohly být pro lidi zastropované ceny elektrické energie.