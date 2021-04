Zemanovy hyeny. Je to projev nejhlubšího úpadku, řekl Vystrčil

„Zkusme porazit tu nectnost,“ řekl například Vystrčil, který z bezohlednosti a sprostoty obvinil také premiéra Andreje Babiše, a to v souvislosti s jeho chováním vůči odvolanému ministrovi zdravotnictví Janu Blatném. Prezident i premiér podle šéfa Senátu mají svůj velký díl odpovědnosti na chaosu a nedodržování pravidel.



Zemanův výrok o hyenách zachytila televize Nova, kdy její kamera byla nasměrována před zahájením ceremonie ke stropu, ale neměla vypnutý mikrofon. Již po jistou dobu mají novináři zakázáno být přítomni při příchodu prezidenta do sálu a natáčet ho u toho. Dokonce musejí do vedlejší místnosti, dokud nejsou přivedeni po předchozím umístění kamer zpět. Stejně tak nesmějí být svědky jeho odchodu.

Zeman se již dlouhodobě při chůzi neobešel bez pomoci ochrany. Nelze vyloučit, že je už převážen v invalidním vozíku. Nedávno se již zmiňoval o tom, že se mu nevyhne.

Na Twitteru se k Zemanovu výroku vrátil v noci mluvčí Hradu Jiří Ovčáček. „Trefa do černého. Novináři intenzivně řeší, proč nemohou natáčet příchod pana prezidenta do sálu. Chápejte, oni touží vidět, jak se panu prezidentovi špatně chodí. Dělá jim to úchylnou radost. Ano, jsou to hyeny,“ napsal.

„Nesmíme podlehnout tomu, že lidé, kteří se chovají neslušně, jsou neporazitelní. My se nesmíme vzdát,“ apeloval ve čtvrtek Vystrčil. Dodal také, že pokud se nebudou dodržovat dané principy, povede to k chaosu. „Obcházení a nedodržování pravidel se stává vlastně hlavním nástrojem vládnutí,“ prohlásil předseda Senátu. Pokládá to za devastaci dobrých mravů a společenských norem a zásadní ohrožení svobody a demokracie a úspěšné budoucnosti Česka.



Podle něj bylo od premiéra neslušné, že se bývalý ministr Blatný dozvěděl o svém propuštění z médií. „Považuji to za sprosté. Pokud je někdo můj kolega a podřízený, se kterým spolupracuji, neměl by se tuto informaci dozvídat z médií,“ okomentoval krok Vystrčil.

„Nejtěžším soupeřem je takový člověk, který nectí a nedodržuje žádná pravidla a využívá toho, že jste slušný člověk,“ vyjádřil se Vystrčil k chování premiéra Andreje Babiše a prezidenta Miloše Zemana. Ti Blatného kritizovali za odmítaví postoj k neschválené vakcíně Sputnik V. „Dvěma největšími překážkami (pro registraci Sputniku V v Česku) jsou ministr zdravotnictví Blatný a také ředitelka Státního ústavu pro kontrolu léčiv,“ uvedl dříve Zeman.

Za zásadní ohrožení bezpečnosti označil Vystrčil také to, že část vládních činitelů ignoruje stanoviska bezpečnostních složek a do přípravy výstavby nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany chce začlenit ruskou firmu Rosatom. Vystrčil mluvil také o provádění pochybných nahodilých opatření pod heslem „Nerušte, my bojujeme s covidem“, o ignorování závěrů NKÚ o pochybeních v hospodaření státu, o svalování viny na druhé.

Vystrčil se vyjádřil i k změně volebního zákona, kterou o den dříve schválila Sněmovna. Senát podle něj uvažuje o tom, že by vložil do novely korespondenční hlasování pro Čechy v zahraničí, i když to Sněmovna odmítla. Ke změnám politiky donutil Ústavní soud.

Jaký bude nový volební zákon

Poslanci také například stanovili nové hranice volitelnosti pro koalice, které jsou mírnější než předtím. Koalice dvou stran bude nově potřebovat 8 procent hlasů, koalice tří a více stran alespoň 11 procent hlasů.



Nová pravidla pro volby do Sněmovny schválili poslanci na mimořádné schůzi.

Mandáty se v každém regionu mají přidělovat v prvním skrutiniu volebním stranám s použitím Imperialiho kvóty, která zvýhodňuje úspěšnější strany, ale mírněji než podle původní d’Hondtovy metody.

Zákon ještě musí potvrdit Senát. Volební zákon musí Sněmovna a Senát schválit ve stejném znění, poslanci nemohou senátory - stejně jako u změn Ústavy - přehlasovat.