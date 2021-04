Česko dostihlo Brazílii. Má čtvrtého ministra zdravotnictví za epidemie

Roman Prymula: v úřadu od 21. září do 29. října 2020

Strmý vzestup a ještě strmější pád potkala loni na podzim Romana Prymulu. Kariéra exministra zdravotnictví nabrala obrátky na jaře, kdy se stal veřejně známou osobností kvůli svému agilnímu angažmá v boji proti koronaviru. Ve funkci ministra nakonec vydržel 38 dní.

Měl být tím, který pomůže Česku udolat mocného koronavirového nepřítele. Svou jarní tvář oznamující dlouhodobé uzavření země a volající po řízeném promořování obyvatelstva vyměnil Prymula v září už jako ministr zdravotnictví za postoj důvěryhodného odborníka, který prosí národ o pomoc.

Mimo jiné se proslavil výroky na Twitteru, kde vysvětloval zaváděná opatření. Mezi reakcemi na videa se objevila i otázka: „A sex? Můžeme?“ Prymula na to odpověděl: „Tyto aktivity jsou povoleny, ale pouze s prověřeným partnerem.“

Rovněž se proslavil, když pronesl, že cestování může být omezené i dva roky. „Plánujeme, že lidé, kteří budou chodit do restaurací, se tam zapíšou,“ okomentoval rovněž Prymula další z uvažovaných a naštěstí nerealizovaných restrikcí.

Dne 23. října loňského roku deník Blesk zveřejnil fotografie, na nichž tehdejší ministr zdravotnictví vychází v noci z pražské restaurace. V té době však platilo, že podniky musí být uzavřeny. Prymula, který navíc byl v těsné blízkosti cizích osob bez roušky, takže porušil nařízení, které sám vydal.

Opozice i premiér Andrej Babiš po zveřejnění inkriminovaných fotografií vyzvali exministra k rezignaci, Prymula však rezignovat odmítl.

Roman Prymula na zápasu fotbalové Slávie (18.února 2021)

„Stojím tady jako člověk, který vypadá, že káže vodu a pije víno. To, co je nesmírně důležité, je dodržování jakýchsi symbolů – tedy, že by lidé, kteří rozhodují o opatřeních, je měli samozřejmě dodržovat. Na základě obrázků, které se dneska objevily v Blesku, to vypadá, že jsem něco porušil. Já tady s plnou vážností říkám, že jsem nic neporušil,“ prohlásil tehdy Prymula před novináři. Nakonec však po pár dnech rezignoval sám.

Prymula poté působil na Úřadu vlády jako poradce premiéra Babiše. Na postu však skončil poté, co jej novináři vyfotili v polovině února na fotbalovém zápase. Opět v době, kdy pro běžné lidi bylo všechno uzavřeno. Přitom ještě před zápasem Prymula volal po tvrdém lockdownu.

Prymula svou návštěvu nepopíral. „Ano, byl jsem s dvě hodiny starým negativním testem a respirátorem na legálním fotbalovém zápase s povolenou návštěvou diváků. Podotýkám, že jsem letos neměl žádnou dovolenou, natož zahraniční. Zdá se, že já smím být pouze doma,“ řekl tehdy po zápase pro Deník N.

Exministr se nakonec usadil v poradním týmu prezidenta Miloše Zemana, který mu loni udělil řád Řád Bílého lva.