Vondráček z ANO se postavil za komunistu Filipa, jehož chce Dolínek sesadit

„Je to strana, která je demokraticky zvolena do Sněmovny, se kterou nesouhlasím,“ řekl Vondráček o KSČM. „Já jsem skutečně rád, že žijeme v jednadvacátém století a tady ta komunistická ideologie je zbytková,“ prohlásil. Na hlasech KSČM je ovšem závislá menšinová vláda ANO a ČSSD. Komunisté ji tolerují.



„Určitě to nelze vykládat jako útok na koalici. A já neříkám, že by komunistická strana neměla mít nějakého svého zástupce, třeba předsedkyně rozpočtového výboru je ideální adeptka. Žena by tomu slušela, navíc je to kvalitní poslankyně, zatímco pan Filip překračuje všechny myslitelné meze,“ řekl v rozhovoru pro iDNES.cz poslanec ČSSD Petr Dolínek, který ve středu po obědě začne sbírat podpisy nutné pro hlasování o sesazení Filipa z funkce. Navrhl, že by Filipa mohla vystřídat ve funkci Miloslava Vostrá.

„Teď se nezlobte. To si musím vychutnat. To je zástupce ČSSD, který říká, že si nemáme kádrovat své nominanty? Vždyť jsme se o tom bavili celé prázdniny,“ komentoval to Vondráček v narážce na to, že sociální demokracie hájila nominaci svého Michala Šmardy na post ministra kultury. Nakonec se ministrem stal Lubomír Zaorálek, když proti Šmardovi byli prezident Miloš Zeman a pak i premiér, šéf ANO Andrej Babiš.



Vondráček řekl, že svůj hlas pro sesazení Filipa nepřidá. Jeho vyjádření nejsou podle místopředsedy ANO a šéfa Sněmovny takové, aby to vedlo k jeho sesazení.

Předseda poslaneckého klubu KSČM Pavel Kováčik označil ve středu Dolínkovo vystoupení za útok na Filipovu svobodu slova.



Na dotaz iDNES.cz, zda jsou nějaké hranice toho, co si místopředseda Sněmovny může dovolit říci, Vondráček odvětil: „Vždycky jsou nějaké hranice. Já si vzpomínám, že ačkoli dohoda byla, tak jsme pana Kalouska za místopředsedu nezvolili. Byl prostě pro nás a pro řadu dalších nezvolitelný. Stejně tak se to opakovalo s panem Ondráčkem, co se týče komise pro kontrolu Generální inspekce bezpečnostních sborů.“

Miroslav Kalousek je šéfem poslaneckého klubu TOP 09, Zdeněk Ondráček komunistický poslanec, který v roce 1989 zasahoval jako policista proti demonstrantům proti minulému režimu.



„Já jsem poměrně mladý. Ale o naší minulosti toho vím dost, abych neprominul výrok, že komunistický puč v roce 1948 bylo pouze masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s Ústavou,“ vyčetl Dolínek v úterý ve Sněmovně šéfovi KSČM Filipovi ještě, než ve středu přišel s tím, že chce Filipa sesadit.

Navrhoval neúspěšně, aby poslanci diskutovali o vyjádřeních šéfa KSČM, která by si podle něj neměl dovolit představitel demokratického parlamentu. Filipa podrželi poslanci KSČM, ANO, SPD a část poslanců ČSSD. Naopak s Dolínkem hlasoval první místopředseda menší vládní strany Roman Onderka.