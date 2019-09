Dolínek chtěl řešit výroky Filipa z KSČM. Je tu „perestrojka“, reagoval Pirát

Dolínek navrhl, aby se poslanci mimořádně výroky šéfa komunistické strany zabývali. „K mé osobní lítosti už téměř neřešíme, že v nejvyšších ústavních funkcích nás zastupují lidé s minulostí agentů zpravodajských služeb či státní tajné bezpečnosti komunistického režimu - byť vědomě nebo nevědomě,“ řekl poslanec vládní sociální demokracie.

„Já jsem poměrně mladý. Ale o naší minulosti toho vím dost, abych neprominul výrok, že komunistický puč v roce 1948 bylo pouze masové vystoupení lidí proti tehdejšímu zmatku ve společnosti, které bylo v souladu s Ústavou,“ vyčetl ve Sněmovně šéfovi KSČM, jehož strana toleruje vládu ANO a ČSSD.

Dolínek také Filipovi vyčetl jeho výroky o koncentračním táboře v Letech u Písku, kde za druhé světové války umírali Romové a další odtud zamířili do nacistického vyhlazovacího tábora v Osvětimi. „Mě zvedá ze židle, když se dozvím, že někdo lže a vyvolává nenávist kvůli koncentračnímu táboru v Letech. Tvrdit, že vepřové zdražilo kvůli uctění památky romského holokaustu je lež. A nejenom že je to lež, je to zlo. Je to lež a zlo, které je neslučitelné s veřejným funkcionářem, druhým nejvyšším funkcionářem této ctěné Poslanecké sněmovny,“ opřel se Dolínek do Filipa.

Šéf KSČM na twitteru uvedl, že vláda vykoupila vysoce efektivní podnik v Letech za půl miliardy korun a uzavřela ho bez náhrady a snížila tak produkci českého vepřového pod 30 procent spotřeby, označil to také za zločin. Ohradilo se proti tomu i Muzeum romské kultury.

Dolínek také vyčetl Filipovi, že se nezastal starosty Prahy 6 Ondřeje Koláře, ale postoje ruského ministra kultury, který politika TOP 09 kvůli jeho snaze odstranit sochu sovětského maršála Ivana Koněva přirovnal k nacistům. „Přece je povinností místopředsedy Sněmovny, ať je za jakoukoliv stranu, že se zastane zvoleného starosty jakékoliv obce této země proti tak nehorázným výrokům, jaké učinil ministr kultury Ruské federace,“ uvedl poslanec Dolínek.

„Většinu z toho, co tady před malou chvílí zaznělo, určitě nejenom já, ale i moji kolegové z Občanské demokratické strany mohou podepsat. Ale trošku mě překvapuje ten způsob, trošku mě překvapuje ta forma, protože jestli se nemýlím, tak pan poslanec Dolínek je stále člen vládní koalice, která je držena u vlády i díky hlasům poslanců za komunistickou stranu,“ zareagovala na vystoupení Dolínka poslankyně ODS Jana Černochová.



„Kolega Dolínek tady otevřel takovou v podstatě perestrojku v rámci vládní koalice,“ hodnotil vystoupení poslance ČSSD šéf poslanců Pirátů Jakub Michálek. Perestrojka byla snaha bývalého sovětského prezidenta Michaila Gorbačova o změnu ve fungování SSSR, které předcházela pádu komunistických režimů ve střední a východní Evropě a pak i rozpadu SSSR.



Při následném hlasování o zařazení bodu, při němž by se poslanci zabývali vystupováním místopředsedy Sněmovny Vojtěcha Filipa z KSČM, podpořili Dolínka poslanci opozičních stran ODS, Pirátů, KDU-ČSL, TOP 09, STAN a první místopředseda sociální demokracie Roman Onderka. Filipa ale podrželi nejen komunisté, ale i hnutí ANO a SPD. Pro zařazení nového bodu hlasovalo 65 ze 182 přítomných poslanců. A to nestačilo.