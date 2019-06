Novináři by se měli volit a přiznávat majetek, tvrdí Filip. A chystá zákon

15:43 , aktualizováno 15:43

Podle předsedy KSČM Vojtěcha Filipa by se novináři měli volit stejně jako poslanci na čtyři roky a po skončení období svou pozici obhájit. Také by měli podávat majetková přiznání. Přes léto hodlá Filip připravit zákon, který by se takových opatření týkal, a to zvlášť pro veřejnoprávní média.