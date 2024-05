Mění se zákon o České televizi. Lidé si za sledování připlatí

Podívejte se i na naše další živé přenosy Sledovat na iDNES.tv

Podle chystané novely by si lidé měli za veřejnoprávní média připlatit. Poplatek České televizi se má zvýšit o 15 korun na 150 korun, Českému rozhlasu o desetikorunu na 55 korun, oznámil už začátkem září ministr kultury Martin Baxa. Dál mají poplatky pravidelně růst o inflaci. Nově by se mělo platit i v případě, že člověk nemá televizi, ale vlastní zařízení, která mohou přijímat televizní signál, třeba mobilní telefon, který to umožňuje.

V případě, kdy je v domácnosti více takových zařízení, bude poplatek odváděn pouze za jedno. Změní se také platby právnických osob: nebudou se dotýkat malých firem do pěti zaměstnanců a živnostníků a firmy budou odvádět poplatek dle počtu zaměstnanců.

„Poplatky se u České televize nezvyšovaly 15 let, u Českého rozhlasu dokonce 18 let, současná hodnota je tak zhruba poloviční,“ uvedl při představení novely Baxa.

V současné době přispívá 3,3 milionů koncesionářů České televizi a 3 miliony koncesionářů Českému rozhlasu. Předpokládané zvýšení příjmů po navýšení poplatku a rozšíření okruhu poplatníků bude u České televize o 1 412 000 000 korun, u Českého rozhlasu o 626 000 000 korun ročně.

Udržitelnosti financování veřejnoprávních médií, která je podle vlády klíčovou podmínkou jejich nezávislosti. Vláda Petra Fialy se zavázala již ve svém programovém prohlášení řešit financování veřejnoprávních médii. Pracovní skupina, sestávající ze zástupců koaličních stran a veřejnoprávních médií, na řešení a shodě na něm pracovala od minulého roku.