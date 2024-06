Jste nebezpečná! A vy jen očerňujete! V duelu mezi Turkem a Nerudovou to jiskřilo

Ministr vnitra Vít Rakušan se v pondělí na sociálních sítích pustil do lídra kandidátky motoristů a přísahy Filipa Turka. „Já opravdu nechci, aby nás tento xenofobní motorista reprezentoval v Evropském parlamentu a už vůbec nechci, aby tento člověk něco říkal jménem České republiky,“ uvedl.

Filip Turek na vyjádření reagoval v pořadu 360° na CNN Prima News. „Je to taková poměrně dost nenávistná kampaň, která mi spíš připomíná úplně jiné politické subjekty, takže já to beru spíš, že nám to zvedlo brutálně dosah,“ řekl.

„Nejsem xenofob a myslím si, že kdyby to si lidé přečetli kompletně nebo pochopili, že třeba některé ty výroky jsou vytrženy z rozhovoru, který trval dvě, tři hodiny, tak by asi pochopili, když se na to podívají třeba v pořadu po žních, tak zjistí, že nejsem ani xenofob, ani homofob,“ dodal Turek.

Danuše Nerudová názor na svého oponenta nezměnila. „Já jsem to velmi dlouho vlastně nechávala bez povšimnutí, protože jsem si myslela, že to je parodie. Když jsem pozorovala ty sociální sítě a viděla jsem traktoristy a motoristy, tak jsem si vlastně myslela, že to je strana, parodie. Pak jsem se na to podívala blíž a přišla jsem na to, že Instagram je plný nenávisti, urážek a výsměchu vůči komukoliv, kdo má jiný názor. Proto jsem to nemohla nechat být,“ vysvětlila jednička kandidátky STAN.

V předvolební debatě v pořadu 360° na CNN Prima NEWS se Nerudová do Turka opřela hned na začátku. Podle ní nejsou normální jeho příspěvky na Instagramu, kde ho sledují desetitisíce uživatelů. „Ministr vnitra Rakušan se podivoval i nad fotkou, kde jste vyfocen v novinách. A mně nepřijde úplně normální, že máte doma svícny s hákovými kříži,“ řekla Nerudová.

Nerudová upozornila na situaci na Slovensku. „Podívejte, kam až ta nenávist ve společnosti zašla. Já si prostě myslím, že je potřeba respektovat druhý názor a rozhodně se mu nevysmívat a neznevažovat ostatní, kteří mají názor jiný,“ doplnila politička.

Filip Turek se vyjádřil i ke svému vyjádření, kdy na sociálních sítě napsal, že „paní Danuše je opravdu kvalitně blbá. V žádném případě bych si s ní netykal, ani bych se nepouštěl blíže k tělu.“

„Myslím si, že to je přibližně rok starý citát, pokud se nepletu. Pokud někdo řekne, že můžeme vyrábět auta v roce 2035 s motory, jenom ty motory musí být bezemisní. Já bych se rád paní Nerudové zeptal, jak ten bezemisní motor bude konstrukčně – a komerčně – fungovat?“ tázal se Turek.

„Určitě má své jiné kvality, ale v těch konkrétních věcech, kterých já jsem reagoval tak, tak asi jsem reagoval v ten moment tak, jak jsem uznal za vhodné,“ dodal lídr kandidátky motoristů a ohradil se i proti tomu, že ho Danuše Nerudová nazývá proruským pokrytcem.

Nerudová upozornila na to, že konflikt na sociálních sítích není osobní. „Já prostě jen neuznávám styl té komunikace. Každý politik by měl mít nějakou odpovědnost a to já tam nevidím. Vidím tam skutečně jenom prohlubování těch příkopů. A když někdo nemá politický program a celý jeho politický program jako spočívá v tom, že jenom očerňuje své oponenty a dělá z toho politiku, tak to jen svědčí o tom, že je chabého úsudku,“ řekla Danuše Nerudová.

Podle Turka jsou vyjádření kandidátky STAN nebezpečná. „Za každou cenu se snažíte zbavit témat těchto voleb, protože když jste se kdykoliv vyjádřila, tak z mého pohledu ta vyjádření byla až nebezpečná. Takže bohužel jsem se k vám vyjádřil. Přísaha má sedmdesátistránkový program, motoristé mají ideový program. Společně máme pět zásadních bodů, na kterých se shodujeme. A je tam Green Deal, migrace a další,“ objasnil Nerudové.

Nerudová s Turkem zásadně nesouhlasí. „Vy prostě urážíte úplně všude. Minulý týden jste viděli vaše výsledky z vašich debat a rozhodli jste se bohužel, že vezmete ministra vnitra, že si uděláte svodky, že začnete s různými poslanci, točit nenávistná videa, která mají opravdu poměrně brutální dosah a poměrně brutální vliv na to, jak je společnost rozdělená a jaké násilné věci se teď odehrávají na sociálních sítích,“ zdůraznila.

Turek podle Nerudové také zbytečně děsí lidi. „Pan Turek tady vyvolává strach v lidech a pak jim nabízí nějaké jednoduché řešení – třeba, že zruší Green Deal. On se totiž takto choval v byznysu: on má svůj byznys postavený na zoufalství lidí, v kterých vyvolává strach a pak jim prodává stroje, které vyléčí rakovinu anebo knihu, která doporučuje pít Savo,“ opřela se do svého oponenta.

Turek podle svých slov zmíněnou knihu ani nečetl. „Knihu vydávala moje máma a v průběhu zemřela. Po její smrti jsem se snažil pomoci své sestře, která chtěla pokračovat v jejích ezo aktivitách. Ony měly nějakou představu o světě a já jsem pomohl založit s.r.o., jenom proto jsem tam podepsaný. Vy jste celá fejk,“ ohradil se Turek.

Turek si nenechal ujít příležitost přimomenout Nerudové její škraloup s publikační činností. „Celý život se živím restaurováním, obchodem s auty atd., takže mám import náhradních dílů na vzácná auta. Na rozdíl od vás jsem nedělal někde v žádných predátorských časopisech, nebyl jsem obviněn z plagiátorství,“ poukázal Turek ještě na prohřešky Danuše Nerudové.