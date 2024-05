Bonzovat klienty České televizi nechceme, říká šéf asociace operátorů

Nyní je měsíční poplatek za televizi 135 a za rozhlas čtyřicet korun. Novela počítá se zvýšením u obou médií o 15 korun měsíčně. To je méně, než se původně očekávalo. Zároveň se rozšíří počet koncesionářů. Zatím platí, plátcem je domácnost s televizním přijímačem. Nově se však mají mezi koncesionáře zařadit i ty domácnosti, které mají internetové připojení.

Ministerstvo chce, aby že o internetovém připojení obyvatel informovali poskytovatelé připojení. Jenže těch je velké množství a velká část domácností využívá více typů připojení k internetu. Proti novele tak důrazně vystupuje Asociace provozovatelů mobilních sítí (APMS). Její prezident Jiří Grund v rozhovoru vysvětluje, co operátorům na novele vadí.

Poplatky za veřejnoprávní televizi a rozhlas se mají měnit, respektive zvyšovat. Proč se tedy řeší i výběr poplatků za internetové připojení?

Českou televizi (ČT) evidentně trápí fakt, že zhruba 615 tisíc domácností jí neplatí poplatek. A tak hledá způsob, jak dosáhnout i na domácnosti, které dosud uváděly, že nemají televizi. Jde na to dvojím způsobem. Jednak rozšiřuje definici přístroje, ze kterého se poplatek platí. Nově to už nemá být jen TV a rádio, ale cokoli, kde lze obsah vysílání přehrát. Může tak jít o tablet, telefon či PC.

Pak má ambici rozšířit počet subjektů, od kterých žádá bonzování jejich zákazníků. Dodnes se ČT dotazovala pouze energetických firem. Ve své době to mělo logiku, že v každé domácnosti je zpravidla jeden elektroměr. Tato logika platí dodnes. Nyní se chce ČT dotazovat i poskytovatelů připojení. Nikomu v ČT ale zřejmě nedošlo, že těchto poskytovatelů je více než 1 800 (energetiků jen asi 350) a že internetových přípojek má každá domácnost víc než jednu.

Namísto naplnění původního záměru získat poplatek od 615 tisíc domácností tak spíše hrozí, že dojde k předávání desítek milionů osobních údajů obyvatel. ČT si zřejmě následně zřídí „lustrační oddělení“, ve kterém bude zjišťovat, kdo s kým žije ve společné domácnosti.

Vůbec netušíme, kdo to vymyslel. Pasáž o povinnosti poskytovatelů internetového připojení bonzovat zákazníky ČT se do návrhu zákona dostala až mimo meziresortní připomínkové řízení. Tedy velmi nestandardní cestou.

Jak by se mělo internetové připojení uživatelů veřejnoprávních médií zjišťovat? Budou se nejdřív dotazovat ti bez televize, nebo operátoři budou předávat seznamy všech uživatelů připojení?

To vůbec netušíme. Návrh zákona pouze dává povinnost poskytovatelům internetu bonzovat ČT jména svých zákazníků na vyžádání. Prakticky se tedy ČT bude moci dotázat operátorů, kdo jsou jejich zákazníci. A operátoři budou muset poslat ČT jejich jména a adresy bydliště. Zákon nijak neřeší, že je mnoho druhů připojení k internetu a že jsou i varianty, které automaticky neimplikují, že jich lze využít ke sledování televize.

Česká televize by přitom mohla úplně jednoduše poslat dopis těm, které už v minulosti obeslala a kteří jí sdělili, že nemají TV. V dopise by jim třeba mohla říci, že došlo ke změně zákona a že povinnost platit poplatek už nevyplývá z vlastnictví televize, ale stačí, když je v domácnosti mobil, tablet atp.

Byla by to pro operátory komplikace? Kolik je vůbec poskytovatelů internetu na trhu?

Providerů poskytujících připojení je v Česku přes 1 800. Otázkou není, zda-li by pro ně bonzování zákazníků bylo komplikované. Zásadní je, proč by to měli dělat. Nemůžeme přece připustit, aby se v 21. století veřejnoprávní subjekt dotazoval dalších 1 800 podnikatelských subjektů na osobní údaje zákazníků. A pak u milionů těchto zákazníků lustroval, kdo s kým žije ve společné domácnosti. To jde daleko za rámec všeho představitelného. Soukromé firmy tu přece nejsou od toho, aby ČT asistovaly při řešení jejich „business problému“ jak vybírat poplatek.

Jak by se řešilo anonymní připojení přes předplacené karty?

Nad tím se evidentně nikdo nezamýšlel. Návrh zákona vůbec nepracuje s tezí, že typů internetového připojení má dnes reálná rodina více než jeden. Má pevnou linku, internet v mobilu, v tabletu, v chytrých hodinkách, možná i linku na chalupě. Za deset let bude těchto připojení ještě o řád víc. Zákonodárce vzal pouze formou copy & paste pasáž, která už je v zákoně dnes a řeší dotazování na dodavatele elektřiny. Označení dodavatele elektřiny pak pouze rozšířil i na dodavatele internetového připojení.

Je vůbec reálné zjistit u jedné rodiny, kde všude může mít připojení?

Reálné je všechno, otázkou jen je kolik času a energie s tím bude muset člověk strávit a zdali takové úsilí za ten výsledek stojí. Celá problematika poplatků za TV je bohužel postavena na nedůvěře. Je evidentní, že ČT nevěří cca 615 tisícům českých rodin, že na ČT nekoukají, respektive, že doma nemají televizor. Pokud se však dodavatel veřejnoprávní služby není ochoten srovnat s čestným prohlášením, nezbývá mu nic jiného než učinit poplatek povinným pro všechny. Cestou z kruhu ovšem nemůže být, že zaměstnám dalších 1 800 soukromých firem, aby bonzovaly své zákazníky. Navíc každý už dnes vidí, že to je naprostý nesmysl.

Co nejvíc na tom členům asociace vadí, není to celé jako jakási daň z internetu?

Nejvíce nás zvedla ze židle ona troufalost, že máme bonzovat jména a adresy našich zákazníků a že se nikdo ani neobtěžoval to s námi dopředu probrat. Samotný text návrhu zákona to ještě umocnil. Je z něj totiž naprosto zřejmé, že autor de facto hledá cestu, jak sám sobě maximálně zjednodušit život, ale je mu úplně jedno, že zavalí zbytečnou administrativou 1 800 podnikatelům a 11 milionům občanů.

Napadá vás jednodušší řešení, aby však byl formát veřejnoprávních médií zachován?

Těch řešení je celá řada. Když má ČT pocit, že lidé na mobilech a tabletech bez placení konzumují její obsah, například přes iVysílání, může ho dát za tzv. paywall. Obsah by tak rázem šel přehrát jen těm, kdo dostanou uživatelské jméno a heslo, tedy oficiální poplatníci TV poplatku. Za týden to máte hotové.

Další možností je říct, že TV poplatek bude platit každá rodina povinně. Například každý kdo má elektroměr. Je to zdaleka nejjednodušší řešení. Když nemám elektroměr, nemůžu mít ani TV, ani internet. Poustevníků bez technologií je mezi námi velmi málo. Rozhodně to nejsou tisíce či desetitisíce rodin. Jenomže na takto jednoduché řešení pro změnu chybí politická odvaha.

Proto nějaká chytrá hlava raději vymyslí mechanismus, že začneme otravovat tisíce firem, aby bonzovaly své zákazníky. Na druhé straně bude sedět jiná chytrá hlava a ta bude tyto lidi spamovat dopisy a lustrovat s kým žijí.