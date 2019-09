Začnu sbírat podpisy pro odvolání Filipa, řekl poslanec ČSSD Dolínek

Chtěl jste v úterý prosadit, aby Sněmovna řešila z vašeho pohledu skandální chování místopředsedy dolní komory parlamentu, předsedy KSČM Vojtěcha Filipa. Nezískal jste pro to dost hlasů a opozice vás vyzývala, abyste sesbíral podpisy pro hlasování o jeho odvolání z funkce. Uděláte to?

Víte, paní poslankyně Jana Černochová tak trochu pokrytecká manipulátorka. Bod odvolání místopředsedy nejde zařadit, pakliže nejsou ty podpisy sebrány. Proto jsem nejdřív chtěl prodiskutovat výroky pana Filipa. Připravuji už ale listinu pro podpisy na jeho odvolání, odpoledne začnu sbírat podpisy. Co se týče sociální demokracie, tak u nás převládá názor, že aktuálně je důležitější prosazení vyšších důchodů a rodičovské, ale když se mi podaří nasbírat ty podpisy, tak by se třeba i někteří kolegové z ČSSD mohli přidat.

Podpořili vás poslanci opozice a z ČSSD první místopředseda Roman Onderka. Už víte, kdo z poslanců vaší strany by mohl být další?

Uvidíme. Jak jsem řekl i na plénu Sněmovny, toto není věc ČSSD ani mě jako poslance sociální demokracie, ale věc principiálni. Každý den potkávám desítky Pražanů, kteří jsou s výroky a vystupováním pana místopředsedy Filipa velmi nespokojeni.

Dobře víte, že kdyby vaše aktivita byla úspěšná, povalíte tím vládní spolupráci ANO a ČSSD s podporou komunistů.

Víte, ale žádná vládní spolupráce ČSSD a komunistů není. Pan Babiš má podepsanou nějakou smlouvu s panem Filipem, pan Filip na ni čerpá prebendy jako svého člověka, který nic nedělá, ale bere peníze v České poště. To jsou prebendy pana Filipa, ale ČSSD nemá a nebude mít s KSČM žádný vztah. Takže určitě to nelze vykládat jako útok na koalici. A já neříkám, že by komunistická strana neměla mít nějakého svého zástupce, třeba předsedkyně rozpočtového výboru (Miloslava Vostrá - pozn. autora) je ideální adeptka. Žena by tomu slušela, navíc je to kvalitní poslankyně, zatímco pan Filip překračuje všechny myslitelné meze.



Do jaké míry vaše aktivita souvisí s tím, že pražská ČSSD je od začátku proti vládě s Andrejem Babišem?

Takto to úplně nelze říci. Pan Babiš si z ČSSD dělá trhací kalendář a až následně se pražská ČSSD začala vyjadřovat ne úplně o vládní spolupráci.

Vy sám jste pro pokračování vládní spolupráce s ANO?

Já osobně to mám složitější. Vidím, že řadu programových věcí se daří prosazovat, ale opravdu pan Babiš dělá neuvěřitelné věci. To, co si dovoluje ke koaličním partnerům, vůči ministrům či našim kandidátům do vlády, když třeba neřekl, že zničí pana Šmardu... Takové věci nemůže premiér, a proto říkám, že je to velmi složité tu spolupráci držet. V tuto chvíli respektuji usnesení orgánů sociální demokracie.

Určitě jste si všiml, že pana Filipa v úterý podrželi nejen komunisté, ale i poslanci ANO a SPD. Ve světle toho se jeví snaha odvolat Vojtěcha Filipa jako marná.

To je ďábelská koalice, která směřuje ke zúžení demokracie v této zemi. Já vím, že naštěstí i uvnitř ANO je proud lidí, kteří s tím nesouhlasí. Když se v roce 1988 sešli lidé na Škroupově náměstí v Praze, na protestní akci proti režimu, také tam asi nebyla celá Praha, ale oni nemlčeli a snažili se mluvit. My nemůžeme jít do normalizace 2.0. Pan Filip a Okamura se tu snaží udělat normalizační poměry. I když to prohraju, nemůžu mlčet a nemůžu se dívat, jak mizí něco, co se tu někdo snažil téměř třicet let budovat. I Miloš Zeman, když se ještě choval jako demokratický politik v zájmu České republiky.