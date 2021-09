Volby by vyhrálo ANO, za ním SPOLU. ČSSD by propadla, uvádí další průzkum

V neděli byl také zveřejněn volební model agentury STEM pro televizní stanici CNN Prima News, podle něhož by také vyhrálo ANO, ale s výraznějším náskokem na ostatní koalice a strany. ANO by dostalo 32,4 procenta hlasů, druhé SPOLU 20 procent a třetí Piráti se STAN 18 procent. Také podle tohoto průzkumu by se do Sněmovny dostali ještě SPD a komunisté, zatímco ČSSD by už na poslanecké mandáty nedosáhla.

Pozice ANO ve volebních průzkumech se v poslední době zlepšuje. V předchozím průzkumu Data Collect z června mělo hnutí podíl hlasů o 4,5 procentního bodu nižší. Polepšila si také koalice SPOLU, a to o 2,5 procentního bodu. Naopak koalice Pirátů a STAN si oproti červnovému průzkumu o 4,5 procentního bodu pohoršila.

Podle nejnovějšího průzkumu Data Collect by s velkým odstupem na první tři příčky skončilo v průzkumu na čtvrtém místě hnutí SPD s devíti procenty hlasů. Ve srovnání s předchozím průzkumem si mírně pohoršilo. Komunisté získali stejně jako v červnu 5,5 procenta a udrželi by se ve Sněmovně. Naproti tomu ČSSD oslabila o jeden procentní bod na čtyři procenta hlasů, a tak by se už do Sněmovny nedostala.

Těsně pod pětiprocentní hranicí hlasů, potřebnou pro zisk poslaneckých mandátů, zůstalo i hnutí Přísaha se 4,5 procenta. Za branami Sněmovny by skončilo nyní rovněž uskupení Trikolora Svobodní Soukromníci, které mělo v průzkumu 3,5 procenta hlasů. Statistická chyba může činit 1,0 až 3,1 procentního bodu, v závislosti na velikosti podílu dané strany.

K volbám chce podle průzkumu Data Collect určitě přijít 60 procent dotázaných a dalších 17 procent uvedlo, že se k účasti přiklání. Jednoznačně odmítá přijít k volbám 14 procent lidí a spíše ne uvedlo osm procent lidí. Při posledních sněmovních volbách v říjnu 2017 přišlo k urnám zhruba 61 procent voličů. Průzkum agentura prováděla od 30. srpna do 8. září. Zúčastnilo se ho 1 200 lidí.