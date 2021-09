Bude vládnout ANO s SPD, nebo Spolu s Piráty a STAN? Z průzkumů je drama

ANO si drží vedoucí pozici ve volebním pelotonu. Průzkumy mu dávají od 25 do skoro 32 procent. Na druhém místě se pevně zakotvuje s 20 až 22 procenty koalice Spolu složená z ODS, TOP 09 a lidovců. Naopak koalici Pirátů a Starostů, o kterých se před čtvrt rokem mluvilo jako o favoritovi, dochází dech. Má od 18 do 21 procent preferencí.

Stabilně čtvrtá je SPD s devíti až 12 procenty hlasů. Pátá je KSČM s 3,5 až 5,5 procenta hlasů. Zatímco by vypadla v jednom ze tří průzkumů ze Sněmovny, v případě vládní ČSSD je to už takřka jisté. V posledních průzkumech má od čtyř do 4,9 procenta hlasů.

Dokázali byste si představit koaliční vládu ANO a SPD? Ano 388 Ne 600

Podle posledního šetření agentury Median pro MF DNES by vládu sestavily oba opoziční koaliční svazy. Dohromady by měly 108 mandátů (Spolu 53, Piráti a STAN 55). Průzkum agentury Data Collect pro Českou televizi z přelomu srpna a září jim přisuzuje kolem 104 poslaneckých míst (Spolu 53, Piráti a STAN 51).

Naopak šanci vládě ANO dává průzkum agentury STEM, z něhož vyplývá, že by stačilo hnutí se spojit s SPD. Dohromady by měly 44,2 procenta hlasů, což by mohlo vydat na 101 mandátů, zatímco obě opoziční koalice společně s KSČM (které by nehlasovaly pro důvěru takové vládě) 43,4 procenta.

Šéf SPD Tomio Okamura dal najevo, že role opoziční strany mu už nestačí a že chce jít do příští vlády. Spolupráci s ANO však připustil prozatím jen v případě, že by v ní nebyl nynější premiér Andrej Babiš.

Piráti a STAN mají jasno, naposledy v pondělí znovu vyloučili povolební spolupráci s hnutím ANO, ale i s komunisty nebo hnutím SPD. Spolupráci nejen s ANO odmítá dlouhodobě rezolutně i Spolu. KSČM je momentálně zklamaná z toho, že příliš nevydělala na tom, že menšinovou vládu ANO a ČSSD tolerovala.