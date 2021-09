Volby by vyhrálo ANO, druhé je SPOLU. Do Sněmovny by se dostalo pět subjektů

Volby by nyní podle modelu agentury STEM pro televizi CNN Prima News vyhrálo ANO s 31,1 procenty. Druhá by byla koalice SPOLU s 21,7 procenty, třetí Piráti a Starosti a nezávislí s 18,7 procenty. Do Sněmovny by šly i SPD a KSČM. Naopak Přísaha či ČSSD by pět procent nepřekročily.