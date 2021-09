Lidi bez roušky nevykážeme, olizování lístků je na vlastní riziko, říká Jírovec

Volby ve znamení covidu se konaly již minulý rok, kdy se volilo do Senátu a krajských zastupitelstev. Jak vám pomohly tyto zkušenosti v přípravě těch letošních do Sněmovny?

Určitě to bylo snadnější. Zvláštní způsoby hlasování (drive-in stanoviště nebo návštěva komise, pozn. red.) se opakují a právě na základě loňských zkušeností dochází k parametrickým úpravám. Nyní například v komisích již nebudou působit příslušníci Armády České republiky, budou to civilisté jmenovaní ředitelem krajského úřadu. Počet členů komisí zůstane snížen ze čtyř na tři a zůstane upraven také čas k hlasování.

Co se stane v případě, že někdo z komise bude pozitivní a zjistí se to v den voleb nebo těsně předtím?

Nevím, zda by se to dotyčný dozvěděl takto okamžitě. Ale v případě, že by cítil příznaky nemoci a měl nastoupit do volební komise, předpokládám, že bude ohleduplný a raději se z komise nechá odvolat.

Pak by to měl řešit se starostou, který by jmenoval náhradníka nebo nového člena. To je asi jediná možnost, co se dá předtím udělat. Samozřejmě pokud o tom daný člověk neví, je to stejné jako v jakékoli jiné běžné situaci.

Jak se bude řešit hygiena volebních místností?

Zavádíme stejná opatření jako v loňském roce. V nejbližších dnech vyjde směrnice pro obecní a krajské úřady ohledně zajištění ochranných a dezinfekčních prostředků. Ve volební místnosti budou standardně dezinfekce na ruce a voliči by se měli řídit mimořádným opatřením ministerstva zdravotnictví, které řeší ochranné prostředky nosu a úst.

Komise také dostane pokyn častěji dezinfikovat místa pro úpravu hlasovacích lístků a jsou i postupy na kontakt voličů se členy komise. Kontakt by měl být omezen na nezbytné minimum. Věřím, že jsme pravidla nastavili tak, aby mohl volební proces probíhat a zároveň byl v maximální míře bezpečný.

Někdy se stává, že někteří nemohou oddělit hlasovací lístky od sebe, tak si nasliní prsty. Pamatuje se na to i při sčítání?

Pokud si volič přinese lístky z domova, nepřichází s nimi do kontaktu nikdo další. Jestli sám sebe vystaví této činnosti a olízne si prsty, je to jeho vlastní riziko. Pokud dostane sadu hlasovacích lístků přímo v místnosti, komise pracuje s rukavicemi, takže ani v tomto případě by nemělo dojít k zásadnímu problému.

Bude moct volební komise někoho vykázat, pokud přijde bez roušky či respirátoru?

Vykázat určitě ne, protože volební právo je třeba respektovat. Na druhou stranu se volič v tomto případě dopouští přestupku, takže bych před tím rozhodně varoval. Pokyn je takový, aby komise nechala dotyčného co nejrychleji odvolit, aby opustil volební místnost v co nejkratším čase, ať nedojde ke zvýšení rizika šíření nákazy.

K dispozici budou mimo jiné drive-in stanoviště pro občany v karanténě. Co se stane, pokud do nich bude chtít přijít také někdo, kdo v karanténě není?

Nepředpokládám, že by volič, který není v karanténě, hlasoval tímto způsobem, který je pro něj v zásadě složitější. Nikdo na tom nemůže nijak vydělat. Takoví voliči by se navíc museli prokázat čestným prohlášením, které bude v evidenci. Takže by se dopustili přestupku.

Zároveň o každém voliči, který odhlasuje zvláštním způsobem, předáváme informace do obecního úřadu a okrskových volebních komisí. Tudíž takovým lidem nebude umožněno znovu hlasovat, kdyby přišli do volební místnosti.

V jaké oblasti čekáte největší komplikace?

Věřím, že jsme udělali všechno pro to, aby komplikace nenastaly. V průběhu voleb se vždy objeví celá řada různých nepředvídatelných situací, ale většinou jsou to jednotlivosti, takže nepředpokládám, že by se objevil systémový problém.