Vláda projedná paušální daň. Živnostníci zaplatí jen jednou, včetně odvodů

Paušální daň nebude povinná, ale dobrovolná. Pro příští rok její výše vychází na 5740 Kč měsíčně. Podle ministerstva by měla živnostníkům ušetřit peníze i čas. Návrh bude muset potvrdit ještě parlament.



„Drtivá většina živnostníků a podnikatelů vnímá současnou povinnost tří různých odvodů jako časově a administrativně náročnou. Snížení administrativní zátěže a právní jistota přinese živnostníkům nejen méně stresu, ale také více času na živnost,“ uvedla již dříve ministryně financí Alena Schillerová.



Kompenzační bonus pro lidi pracující na dohodu

Na vládu nese Schillerová tak návrh na kompenzační bonus ve výši 350 korun denně kvůli opatřením vlády pro šíření koronaviru pro lidi pracující na dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti, kteří platí sociální odvody. Kompenzace má být za období od 12. března do 8. června. Lidé, jichž se to bude týkat, by tak mohli získat celkem přes 31 tisíc korun.