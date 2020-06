Schillerová navrhne vládě kompenzační bonus pro lidi pracující na dohodu

„Mám připravený návrh na kompenzaci pro dohodáře, tak jak požadovala Pirátská strana. Já tam navrhuji 350 korun denně,“ řekla v pátek po jednání rozpočtového výboru Schillerová.



Zpětně za období od vyhlášení nouzového stavu 12. března do 8. června by mohli dostat tedy celkem přes 31 tisíc korun.

Na kompenzační bonus 500 korun za den, který byl původně schválen jen pro OSVČ, dosáhli později i společníci malých společností s ručením omezeným. Nyní se tedy dočkají i „dohodáři“, o což opoziční Piráti dlouho usilovali. Není proto pochyb o tom, že tento kompenzační bonus parlament potvrdí.

„Mluvil jsem o tom znovu v pátek s ministryní. Potvrdila mi, že se to bude týkat i souběhu dohodářů a OSVČ. Nesouvisí s postojem Pirátů k rozpočtu jako celku,“ uvedl poslanec Pirátů Mikuláš Ferjenčík.



Piráti rozpočet nepodpoří, chtějí plošné testování

Na bonusu pro „dohodáře“ se totiž Schillerová dohodla s Piráty při jednání o možné podpoře navýšení rozpočtu. Ten ale nakonec spolu s vládou schválí KSČM, která ji toleruje a podporuje. Komunisté podpořili navýšení schodku na 500 miliard i v pátek v rozpočtovém výboru, zatímco Piráti byli, stejně jako zbytek opozice, proti navýšení schodku.

Ferjenčík řekl, že Piráti navrhnou k doprovodné usnesení, aby se sjednotil výběr sociálního pojištění a daně z příjmu fyzických osob, „To by ušetřilo miliardy do budoucna,“ řekl poslanec Pirátů. Vláda už to také připravuje.

Piráti také budou chtít, aby Sněmovna vládu zavázala k přípravě na na plošné testování občanů kvůli koronaviru. „Aby v případě, že se zhorší epidemiologická situace bylo možné rozjet plošné testování až 30 tisíc testů denně, abychom mohli jít cestou Jižní Koreje, která se s pandemií vypořádala poměrně dobře právě díky plošnému testování,“ uvedl Ferjenčík.