ODS chce po vládě koncept důchodové reformy, ukázala balík na pomoc ekonomice

10:34 , aktualizováno 10:34

Jedna ze dvou nejsilnější opozičních stran ODS požaduje, aby vláda do konce července předložila audit výdajů státu, plán na snížení byrokratické zátěže do konce roku o 10 procent a v dalším roce o dalších 10 procent a do konce roku koncept důchodové reformy. Zároveň ODS představila svůj vlastní balík návrhů na pomoc ekonomice.