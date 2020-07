Poslanci podpořili paušální daň pro živnostníky s ročním příjmem do 800 tisíc

10:05 , aktualizováno 10:14

Sněmovna začala schvalovat návrh vlády na zavedení paušální daně pro živnostníky s ročním příjmem do 800 tisíc korun. Kývla na návrh v prvním čtení, teď ho podpoří výbory. Paušální daň znamená, že by živnostník nemusel – pokud by se tak sám rozhodl – platit extra zdravotní a sociální odvody a daně, ale jen jednu jedinou částku, která by zahrnovala vše.