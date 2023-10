Organizovaný zločin ve vládě? Velkohubý nesmysl, reagoval Rakušan na Babiše

„Pan Babiš nám před volbami vyčítal, že my nemáme jiný program než antibabiš. Teď se mi zdá, že on nemá jiný program než antirakušan. Nevím, jestli se bojí a čeho se bojí. Já tu funkci vykonávám tak, aby se nikdo slušný v téhle zemi rozhodně bát nemusel,“ řekl Rakušan.

Ministr vnitra reagoval na vyjádření bývalého premiéra Andreje Babiše, který v úterním rozhovoru pro rádio Prostor tvrdil, že Rakušan měl šifrovaný telefon související s kauzou Dozimetr a že je součástí organizovaného zločinu.

„Měl telefon k organizovaném zločinu v kauze Dozimetr, který mu dal (Stanislav) Polčák, který to rozdával všem. Telefon byl na to, aby ho neposlouchala policie,“ řekl tehdy Babiš.

Ministr uvedl, že důkazem jeho neviny je i spolupráce s policií, která kauzu Dozimetr vyšetřuje. Dále je to prý také skutečnost, že lidé z hnutí STAN, kteří byli obviněni, dávno ukončili své působení ve vládě nebo ve straně.

„V době mého působení na vnitru samozřejmě a logicky došlo i k potrestání nějakých lidí z mého vlastního hnutí. My jsme se k tomu na rozdíl od hnutí ANO postavili vždycky čelem,“ dodal s tím, že podobnými „očistnými“ procesy členové hnutí ANO neprošli.

„Pan Faltýnek, paní poslankyně Mračková Vildumetzová, já jim nebudu radit, co oni mají dělat, to je jejich sebereflexe,“ řekl.

V případě Vidlumetzové jde právě rovněž o kauzu Dozimetr. Podnikatel Zakaría Nemrah, který je spolu s dalšími lidmi stíhaný v korupční kauze, zapůjčil poslankyni ANO pro kampaň před volbami v roce 2021 osobní auto. Politička informaci webu Neovlivní.cz potvrdila. Šlo podle ní o placenou službu, kterou zařizoval její manžel.

Server ale uvádí, že podle policejních odposlechů Nemhrah političce řekl, že za auto nebude nic platit. Doklad o zaplacení manžel Mračkové Vildumetzové nemá. Vicepremiér a ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) dnes po jednání vlády řekl, že by ANO mělo záležitost vysvětlit.

Co se Rakušana týče, důležité podle něj je to, zda je kdokoli z hnutí v kontaktu s lidmi, kteří figurují v kriminálních kauzách.

„To je legrační, pan Babiš někde tančí v kroužku s jedním z obviněných na svatbě. Já jsem kromě pana Hlubučka, bývalého člena našeho hnutí, nikdy žádného obviněného neviděl, neseděl s ním, nejezdil jeho autem, nestýkal se s ním, nepsal mu a netelefonoval. To je asi ten největší rozdíl mezi námi,“ pokračoval Rakušan.

„Politik má být diplomat, ale ne pokrytec“

V pořadu Babiš dále kritizoval vládu za to, že nikdo nepoblahopřál Smeru Roberta Fica k vítězství v slovenských parlamentních volbách. Expremiér řekl, že vláda je ostudou a že neví, co je to diplomacie.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Prý jsem arogantní, protože jsem nepoblahopřál vítězi slovenských voleb. Politik má být diplomat, ale nesmí být pokrytec. Respektuju rozhodnutí slovenských (a jakýchkoliv jiných) voličů. Na věcnou spolupráci s novou slovenskou vládou, ať už ji sestaví kdokoliv, jsem připravený.… https://t.co/jn4cIjYXBb oblíbit odpovědět

„Nikdo. Ani prezident, ani premiér, ani předseda Senátu, ani předsedkyně Poslanecké Sněmovny, protože oni si přáli Šimečku,“ pohoršoval se Babiš v rádiu.

Rakušan na tvrzení bývalého premiéra reagoval na síti X. Uvedl, že politik má být diplomat, ale nesmí být pokrytec, a že rozhodnutí slovenských voličů respektuje.

„Já jsem připraven s jakoukoliv slovenskou vládou spolupracovat, protože je to vzájemné občanů České republiky, to je moje zodpovědnost, která tady je. Samozřejmě ale nechám na svém zvážení, zda a jakým způsobem vyjadřovat nějakou gratulaci. Já jsem volby okomentoval i tím způsobem, že ke spolupráci s kýmkoliv, kdo vzejde ze svobodných voleb, jsem samozřejmě připraven,“ zakončil Rakušan.