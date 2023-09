Za šifrovaný mobil jsem nic neplatil, tvrdí ministr Rakušan

Když jsem se vás před rokem ptal, zda používáte šifrovaný mobil, tvrdil jste, že jej máte, ale nikdy jste jej nepoužil. Zároveň jste odmítl potvrdit, zda jde o stejnou aplikaci, jakou měli lidé stíhaní v kauze Dozimetr a někteří vaši blízcí straničtí kolegové jako Petr Gazdík nebo Stanislav Polčák. Nyní máme z několika zdrojů ověřené informace o vašem používání tohoto zařízení a víme, že nákup šifrovaného telefonu pro vás zařizoval pan Polčák. Proč jste požádal právě jeho, aby vám takový telefon zařídil?

O nic takového jsem nežádal. Stanislav Polčák mi přinesl telefon se speciální aplikací proto, že jsme po volbách do Poslanecké sněmovny měli dost významné indicie, že naše komunikace je odposlouchávaná. A v době, kdy jsme jednali o podobě vlády, jsme nepotřebovali, aby detaily těch jednání znala neblaze proslulá bezpečnostní divize Agrofertu. Tohle měl být jeden ze způsobů, jak komunikaci vyjednávacího týmu lépe zabezpečit.

K čemu přesně jste potřeboval šifrovaný telefon?

Jak jsem řekl, snažili jsme se všemi způsoby chránit naši komunikaci před odposlechy ze strany bezpečnostní divize Agrofertu, a to hlavně v citlivé době mezi parlamentními volbami a vznikem vlády. Osobně si myslím, že dostatečně bezpečné jsou i aplikace jako třeba Signal, kterému jsem nakonec dal přednost i proto, že jeho používání je jednodušší, má ho řada lidí a nemusel jsem s sebou nosit dva telefony. Ale ty obavy z odposlechů jsem chápal.

Loni jste mi odepsal, že jste šifrovaný telefon nikdy nepoužil. K čemu vám tedy byl? Nedává příliš smysl pořídit si poměrně drahé zařízení a nepoužívat je.

Já jsem potřebu volat ze šifrovaného telefonu neměl, pokud jsem potřeboval s kolegy v té době interně komunikovat, volil jsem rozhovor mezi čtyřma očima nebo přes Signal.

Proč jste se potkal s bývalým ministrem Němcem, který je spoluvlastníkem firmy, která šifrované telefony nabízí, a to ve společnosti právě pana Polčáka?

To s telefony nesouvisí. Ani jsem v té době nevěděl, že pan Němec tu firmu vlastní. Schůzka, na kterou odkazujete, byla pracovní večeře se zhruba sedmi lidmi, jejímž cílem zřejmě bylo přesvědčit mě, abych coby nastupující ministr podpořil pokračování monopolu VZP na zdravotní pojištění cizinců. Což se nepovedlo, ten monopol, který v minulém volebním období prosadili poslanci ANO, jsem považoval za špatný a letos v červenci jsem pomohl prosadit jeho zrušení.

Po kauze Dozimetr jste panu Gazdíkovi doslova radil, „ať šifrovaný telefon rozkope a vyhodí z okna“. Proč jste to samé neudělal s tím svým a na počátku neuvedl, k čemu a proč jste jej vlastnil a používal?

Řekl jsem to v určité nadsázce a naštvání. Problém totiž není v tom, jaký telefon nebo aplikaci člověk má, ale to, s kým a o čem jejich prostřednictvím mluví.

Můžete říct, kolik jste za šifrovaný telefon platil a jak často? Můžete prokázat, že jste za jeho nákup a aplikace CryptoCult zaplatil? Můžete předložit doklad o úhradě, stejně tak doklady o následných platbách?

Neplatil jsem nic. Telefon jsem dostal od Polčáka a informace, kolik ho to stálo, nemám. Předpokládám, že kdyby chtěl, abych se na nákladech podílel, řekl by mi to.

Můžete se vyjádřit, zda šifrovaný telefon či aplikaci CryptoCult ještě dnes máte a k čemu vám je?

Ano, ten telefon pořád někde mám. Je to obyčejný Samsung. Jestli aplikace funguje, to nevím, protože od okamžiku, kdy jsem se stal ministrem vnitra, je moje komunikace chráněná jinak, takže jsem neměl důvod to zjišťovat.

Dostal jste telefon se šifrovací aplikací zdarma? Proč jste přijal takový dar?

Jak už jsem uvedl, dostal jsem ji od stranického kolegy, tehdejšího místopředsedy hnutí. Cenu jsem neznal a neznám ji vlastně dodnes. A důvod byl jasný – jak už jsem řekl, naše komunikace byla podle všeho odposlouchávaná a o metodách Andreje Babiše jsme neměli žádné iluze.

Můžete uvést, s kým konkrétně jste přes CryptoCult komunikoval, a můžete uvést, zda některé z vašich kontaktů dnes v kontextu všech událostí vnímáte jako problematické?

Já jsem prostřednictvím té aplikace netelefonoval, jak už jsem říkal. Za úplně nejbezpečnější jsem pořád považoval osobní komunikaci nebo jsem si vystačil se Signalem. Několikrát mi jejím prostřednictvím volali moji tehdejší místopředsedové Petr Gazdík a Stanislav Polčák. To rozhodně za problematické nepovažuju.

Můžete vysvětlit, proč jste říkal, že jste telefon při své práci neměl důvod použít, když to není pravda?

To jsem vysvětlil výše. Důvodů k opatrnosti jsme měli dost, ale já osobně jsem soukromí naší komunikace řešil jinak než voláním přes tuhle aplikaci – osobními schůzkami nebo voláním přes Signal.

Kauza Dozimetr Policie obvinila loni v červnu třináct lidí včetně tehdejšího náměstka pražského primátora Petra Hlubučka kvůli machinacím kolem hospodaření pražského dopravního podniku. Organizovaná skupina podle vyšetřovatelů obsadila klíčové pozice a ovlivňovala četná výběrová řízení. Ve funkci kvůli kauze skončil i ministr školství Petr Gazdík (STAN), který měl kontakty s jednou z hlavních postav případu, podnikatelem Michalem Redlem.

Můžete uvést, zda jste komunikoval s panem Gazdíkem přes toto zařízení a o čem konkrétně?

Ano, možná dvakrát nebo třikrát mi přes tu aplikaci volal. Pravděpodobně v souvislosti s vyjednáváním o vládě.

Můžete uvést, zda jste komunikoval s panem Polčákem a o čem konkrétně?

Ano, možná dvakrát nebo třikrát mi přes tu aplikaci volal. Pravděpodobně v souvislosti s vyjednáváním o vládě.

Můžete uvést, zda jste komunikoval s panem Michalem Redlem a o čem konkrétně?

Ne. Pana Redla neznám a nemám na něj telefonní číslo.

Vnímáte jako problém, že ministr vnitra, předseda hnutí STAN, si pořídí stejný telefon se stejnou šifrovací aplikací, jakou měla zločinecká skupina, která komunikovala právě s vašimi kolegy Gazdíkem a Polčákem, a že ministr vnitra a předseda strany požádá, aby stejný telefon mu pan Polčák zajistil? Přičemž telefon či aplikace slouží jen a pouze pro to, aby komunikoval s ostatními zařízeními vybavenými stejným softwarem? Nejde tedy volat na jakékoliv číslo...

Vaše otázka navozuje dojem, jako bych řekl: „Stando, s touhle apkou si prý telefonují ti zločinci kolem Redla, pořiď mi ji taky.“ Takže: 1. Já jsem o tuhle konkrétní aplikaci nikoho nežádal, 2. V době, kdy mi ji Stanislav Polčák poskytl, netušil nikdo (nebo aspoň nikdo poctivý) o existenci kauzy Dozimetr. Ale abych vám odpověděl: Ne, nepovažuji za problematické to, že někdo používá chráněnou komunikaci, jako ministr ji používám také a považuji to za správné. Pokud někdo zneužije nástroj ke zločinu, není vinen nástroj, ale zločinec. Konkrétně aplikaci CryptoCult používá nepochybně i řada dalších poctivých lidí.

Pokud nedokážete zmiňované okolnosti věrohodně vysvětlit a nedokážete předložit doklady o tom, kolik a kdy jste zaplatil za šifrovaný telefon, vyvodíte z toho osobní odpovědnost jakožto ministr vnitra?

Jsem dalek toho, abych vykřikoval „Nikdy něodstúpim!“ Pokud bych ve své funkci politicky nebo lidsky selhal, samozřejmě by byla rezignace na místě, tak to ve slušné společnosti chodí. Takový případ ale dosud nenastal a já se budu snažit, aby nenastal ani nadále.

Zvažoval byste, pokud nedokážete všechny tyto okolnosti věrohodně vysvětlit, že byste rezignoval na post ministra, jako rezignoval pan Gazdík, který byl v kontaktu s kontroverzním podnikatelem Michalem Redlem?

Rezignaci Petra Gazdíka na post ministra v okamžiku, kdy nebyl z ničeho obviněný, dokonce ani z ničeho podezřelý, považuju za správný krok. Byť pro leckoho možná trochu neobvyklý poté, co jsme měli několik let trestně stíhaného premiéra. Větší kontrast politické kultury hnutí STAN a ANO si dovedu těžko představit. Pokud jde o mě osobně, důvod k rezignaci neexistuje. Vlastnictví jakéhokoliv telefonu není problematické, pokud s tím telefonem neděláte lumpárny. A lumpárny můžete dělat i s tlačítkovou Motorolou. Nebo dokonce i když mobil vůbec nemáte a telefonují za vás spříznění vlekaři a pumpaři.

Rozhovor vznikal po e-mailu.