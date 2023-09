Volte Ficovu stranu, doporučil Slovákům Babiš. Liberály označil za šílence

„V sobotu jsou na Slovensku důležité volby, ve kterých rozhodnete, kdo bude v příští slovenské vládě. Jestli to budou politici, kteří budou bojovat za zájmy slovenských občanů, nebo budou naslouchat Bruselu. Na Slovensku mi velmi záleží a nepřeji mu, aby to tam dopadlo jako v Česku,“ prohlásil Babiš na videu, na kterém je za ním vidět Bratislavský hrad.

„Progresívne Slovensko je stejné jako naši Piráti. Vítání migrantů, legalizace drog, vyšší daně, nižší důchody,“ opřel se český expremiér do liberální strany, jejíž lídr Michal Šimečka je místopředsedou Evropského parlamentu.

„Jsou to promigranští zelení šílenci. Přesvědčují nás o tom, kolik máme pohlaví. Je to to nejhorší, co se může Slovensku stát,“ dodal Babiš v příspěvku, pod něž síť X umístila informační box s doplněním kontextu, podle kterého žádný z uvedených bodů PS v programu nemá.

Babiš slovenským voličům doporučil, aby si raději vybrali stranu Směr-SD expremiéra Roberta Fica nebo stranu Hlas-SD někdejšího Ficova spolustraníka Petera Pellegriniho. Ten tento týden zopakoval, že programově má jeho strana blíže ke Směru-SD než k PS.

„Jako bývalý předseda české vlády jsem měl skvělou spolupráci s premiérem Pellegrinim. Společně jsme bojovali za zájmy slovenských a českých občanů v Bruselu a také V4 fungovala,“ prohlásil expremiér ve slovenštině.

„Stejné to bylo s premiérem Robertem Ficem, když jsem byl ministrem financí v Sobotkově vládě. Potom přišel Igor Matovič, všechno to zrušil a vlastně nám dal na vědomí, že Česko je jednou z mnoha zemí, že už nejsme ta preferovaná země,“ pokračoval ve chvále Babiš.

Směr-SD v kampani například opakovaně odmítl pokračování vojenské pomoci Ukrajině, která se od loňského února brání ruské invazi. Slovenské parlamentní volby jasného favorita nemají. Souboj o vítězství podle sondáží svedou nejspíše PS a Směr-SD, který má malý náskok.

Kritizujete vlastní frakci, vzkázal Šimečka

Na Babišova slova obratem zareagoval Šimečka, který předsedu strany ANO obvinil, že nerespektuje slovenskou legislativu. „Přestože chápu, že má Babiš volnější vztah k zákonům, mohl by se pokusit respektovat ty slovenské a nemluvit ve prospěch či neprospěch kteréhokoliv kandidujícího subjektu na Slovensku v době moratoria,“ napsal na síti X.

Michal Šimečka @MSimecka Pozdravujem Andreja Babiša. Rozumiem, že má voľnejší vzťah k zákonom, ale mohol by skúsiť rešpektovať aspoň tie slovenské. A teda nevyjadrovať sa v prospech alebo neprospech ktoréhokoľvek kandidujúceho subjektu na Slovensku v čase moratória. Zároveň mu chcem pripomenúť, že sa sám… https://t.co/DOhiKlCact https://t.co/gHXOziOPFz oblíbit odpovědět

„Chci Babišovi připomenout, že se sám hlásí ke stejné politické frakci evropských liberálů jako PS, které kritizuje. Myslím, že by to pro něj mohl být podnět k zamyšlení, zda ještě stále chce patřit do této politické rodiny,“ dodal. Šimečka je součástí frakce Obnova Evropy (RE), podobně jako česká europoslankyně za stranu ANO Dita Charanzová.

Babiš není jediným českým politikem, který Slovákům poradil, koho volit. Europoslanec za TOP 09 Luděk Niedermayer v pátek napsal, že drží palce Progresívnemu Slovensku. „Slovákům přeji, aby se po divoké kampani dobrali k odpovědné vládě, která potvrdí úspěšný proevropský, prozápadní a prodemokratický kurz země,“ napsal.

„Já můžu jen držet palce, ale prosím lidi na Slovensku, ať si uvědomí, jak moc je ve hře a svým hlasem ke svobodné a demokratické budoucnosti Slovenska pomohou,“ apeloval Niedermayer.