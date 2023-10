Michálek chce nahlédnout do spisu k Dozimetru. Kvůli financování kampaně se STAN

Předseda poslaneckého klubu Pirátů Jakub Michálek vyzval předsednictvo strany, aby požádalo o nahlédnutí do spisu ke kauze Dozimetr, a to kvůli financování kampaně se STAN před sněmovními volbami v roce 2021. Ve výzvě napsal, že pokud z výnosu z trestné činnosti byla hrazena kampaň, užší vedení Pirátů by mělo zvážit pozici poškozeného v trestním řízení.