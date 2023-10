KOMENTÁŘ: Je třeba odvolat Víta Rakušana, jeho setrvávání je bezpečnostním rizikem

Takže si to shrňme. Hnutí STAN vzniklo jako politická divize Redlovy galerky, jejímž jediným cílem bylo rozrůst se po celé zemi a krást ze státního. Povedlo se, viz kauza Dozimetr. Do tohoto spiknutí jsou tak či onak namočeni nejen nejvýznamnější členové STAN (obchodník s šifrovanými telefony Polčák, půlmilionový Gazdík či kokainový král Hlubuček), ale i další politici pětikoalice, např. italská spojka Pospíšil z TOP 09.

A samotný Rakušan? Jeho jméno se točí v tolika skandálech, že by se za to nemusel stydět ani symbol korupce Kalousek. Sponzorování STAN firmami z daňových rájů a firmami, které v Kolíně získávaly veřejné zakázky, černé financování předvolební kampaně penězi z korupce, politické čistky na policii a úřadech, jmenování Redlova kamaráda šéfem rozvědky…

Rakušanovy lži o šifrovacím telefonu už jen podtrhují jeho pokrytectví a nedůvěryhodnost. Zatímco loni mu telefon posloužil jako záminka pro odvolání Gazdíka z vlády (prý mu Rakušan už předtím doporučoval, ať přístroj rozkope a vyhodí z okna), tak samotný Rakušan podat demisi nehodlá – a to si šifrovací telefon nejen vyžádal od Polčáka, ale dokonce ho doteď má (historka, že ho dal dětem na hraní, je jen důkazem Rakušanovy trapnosti).

Tady ale nejde o telefon, jde o to, že Rakušan řídí vnitro, pod které spadá policie, jež by měla celou korupční chobotnici řádně prošetřit, aniž by se musela obávat politických zásahů od ministra a jeho kumpánů. Proto je na ministerstvu vnitra přítomnost Rakušana – a vlastně jakéhokoli člena mafiánské expozitury, která si říká STAN – tak nebezpečná.

To, že nad Rakušanem drží ochrannou ruku Petr Fiala, je prosté. Bez STAN by vláda ztratila většinu a pětikoalice by přišla o svá koryta. Také to ukazuje, že premiérova slova o demokratických hodnotách a politické kultuře jsou míněna stejně vážně jako předvolební sliby, že nebude zvyšovat daně, nedopustí zákaz spalovacích motorů a bude bojovat proti ilegální migraci. Víc mě však překvapilo, že Rakušana brání Petr Pavel, který sliboval, že bude prezidentem všech, ale znovu se dokazuje, že je prezidentem pětikoalice.