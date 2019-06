Centrum spjaté s Klausem ml. si zaregistrovalo značku Trikolóra hnutí občanů

O zaregistrování ochranné známce informoval jako první Deník N. Poslední zveřejněné informace Centra pro občanské svobody jsou z roku 2017. Na webových stránkách uvádí, že cílem Centra je „hájit prostor pro občanské svobody v naší společnosti. V naší preambuli jsou tři základní principy, které považujeme za klíčové.“

Mezi ty řadí nízké daně a nízké výdaje státního rozpočtu. Dále také svobody život a prosazování českých zájmů a řešení problémů v České republice. Kromě Václava Klause mladšího jsou na stránky uvedeni také Hana Lipovská a Jakub Unucka.

Zaregistrované jsou v současné době také domény hnutitrikolora.cz a 3kolora.cz. Registrátorem je v obou případech PR agentura Kingsmakers, s.r.o., která podle Hlídače státu ještě v roce 2017 velmi aktivně spolupracovala s ODS na volební kampani.



Sám Václav Klaus mladší na svém Facebooku uvedl, že samotnou stranu představí v pondělí 10. června. „Do té doby nebudeme na žádné spekulace o členech, názvu ani programu reagovat,“ napsal.

Podle informací MF DNES by mu měli svých oborech pomáhat například kardiochirurg Jan Pirk či lékař a bývalý poslanec ODS Boris Šťastný, ekonomka Markéta Šichtařováči šéf Madety Jan Teplý starší. Spolupráci naopak odmítl třeba historik a spisovatel Vlastimil Vondruška. Své postavení by měl mít v hnutí také bývalý prezident Václav Klaus. Ten by se měl stát garantem pro oblast zahraničí.



Z ODS byl Klaus mladší vyloučen v březnu letošního roku kvůli názorovému rozchodu se stranou. Klaus totiž například v senátních volbách podpořil kandidáta nacionalistické SPD nebo přirovnával schvalování zákonů daných unijními předpisy k rozhodování židovských výborů o složení transportů do nacistických koncentračních táborů.



Členem ODS se Klaus mladší stal v roce 2002, pak stranu v roce 2009 opustil na protest proti tehdejšímu předsedovi Mirku Topolánkovi a opět se do ODS vrátil v roce 2016.