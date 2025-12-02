Boris Šťastný se narodil 8. dubna 1970 v Praze. Vystudoval všeobecné lékařství na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy, management na pražském institutu CEMI a následně i zdravotnické právo na Právnické fakultě UK.
PŘEHLEDNĚ: Babišův seznam ministrů. Kdo je kdo ve vznikající vládě
Z nominace předložené 26. listopadu šéfem hnutí ANO a adeptem na premiérské křeslo Andrejem Babišem prezidentu Petru Pavlovi vyplývá, že Šťastný je kandidátem vznikající koalice na post ministra pro sport, prevenci a zdraví. Funkce bez portfeje má být nově zřízena na základě koaliční dohody.
Šťastný kvůli nominaci a hrozícímu střetu zájmů začal už v předstihu měnit organizační struktury svých firem. Server iROZHLAS.cz nicméně koncem listopadu upozornil, že přes změny ve vedení dosud zůstává jediným akcionářem.
Politická kariéra
Do Poslanecké sněmovny se dostal díky úspěchu ve volbách v říjnu 2025, kdy vedl pražskou kandidátku Motoristů sobě. Členem strany je od roku 2024 a v současnosti je také předsedou poslaneckého klubu.
Jako poslanec je místopředsedou výboru pro zdravotnictví, členem organizačního výboru a také komise pro kontrolu činnosti Vojenského zpravodajství.
V poslaneckých lavicích však není žádným nováčkem. Poprvé v nich zasedl už v roce 2006, tehdy ještě v barvách ODS, jejímž členem byl už od roku 1998. Mandát se mu podařilo jednou obhájit, krátce po pádu vlády Petra Nečase v roce 2013 však z ODS odešel a stáhl se i z politiky.
Aktivní začal být až vstupem do strany Motoristé sobě. V mezidobí několikrát finančně podpořil hnutí ANO. Za koalici těchto dvou stran v září 2024 neúspěšně kandidoval do Senátu.
Lékař a podnikatel
Ještě před vstupem do politiky v 90. letech začal Šťastný podnikat, k čemuž se vrátil také po konci druhého poslaneckého mandátu. Soustředil se na oblast zdravotnictví a péče, založil například největší síť ústavů pro osoby s Alzheimerovou chorobou v České republice.
Sám se dosud věnuje lékařské praxi. Mezi jeho pacienty patří od května 2023 i bývalý prezident Miloš Zeman, z jehož rukou v říjnu předchozího roku získal medaili Za zásluhy.
Již dříve také působil jako expert na zdravotnictví ODS či jako poradce někdejšího prezidenta Václava Klause. Angažoval se i v neziskové sféře – byl členem dozorčí rady Nadačního fondu manželů Livie a Václava Klausových, který se zaměřuje na podporu vzdělávání.