Klaus mladší hledá název nové strany. Padají i návrhy jako SSSR, KSČ a KKK

„Počasí má být nijaké – možná zůstanete doma. Napište mi prosím do komentářů, jak by se měla podle vás jmenovat nová strana, kterou zakládáme,“ uvedl Klaus. Tvořivosti se podle něj meze nekladou. Výherci přislíbil poslanec litr rumu. O výzvě jako první informoval portál Novinky.cz.

Status do nedělních dvanácti hodin okomentovalo více než tři tisíce lidí. Kromě uživatelů navrhujících skutečné názvy se jiní uchylují k ironii. „Dal bych Strana Svobodného Selského Rozumu (SSSR),“ píše uživatel vystupující pod jménem David Punči Punčochář. „Klausova Strana Čech a Moravy,“ uvádí pak Roman Máca.



Specialista na sociální sítě Michael Skřivan zase nabídl název Klaus Klaus Klan (KKK). „Vzhledem k okolnostem, za kterých vzniká, by se mohla jmenovat Klaustrofobie,“ komentuje pak uživatel Miroslav Waidinger.



Poslance Václava Klause mladšího vyloučili spolustraníci z ODS v polovině března (celý text k přečtení zde). „Václav Klaus mladší svým jednáním a vystupováním dlouhodobě poškozuje dobré jméno ODS a dělá to i přesto, že byl několikrát varován, poté co dostal něco, co jsme nazvali žlutou kartou,“ uvedl tehdy šéf strany Petr Fiala. O pár týdnů později Klaus oznámil, že zakládá novou stranu, kterou představí veřejnosti po květnových volbách do Evropského parlamentu.