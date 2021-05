Klaus podle archivů poslal po listopadu 89 obří půjčku do Ruska, dnes to popírá

Ministerstvo financí vedené Václavem Klausem tajně odeslalo na přelomu 80. a 90. let do Sovětského svazu půjčku přibližně 1,3 miliardy amerických dolarů. Uvedly to dnešní Hospodářské noviny s odkazem na dokumenty z Národního archivu.