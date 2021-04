Klaus přirovnal vyhoštění Rusů kvůli výbuchu ve Vrběticích k 50. létům

V padesátých létech minulého století, v období studené války, byli pronásledováni a popravováni komunistickým režimem v Československu lidé po vykonstruovaných obviněních z rozvracení režimu ve spojení se západními mocnostmi. Takto byla zavražděna režimem v červnu 1950 národněsocialistická politička Milada Horáková.

„V situaci velmi měkkých a nepřesvědčivých dat a informací, navíc prezentovaných v přítmí kovidové hysterie, v němž se až příliš snadno šíří nejrůznější dezinformace a fake news, a v nervózní atmosféře blížících se říjnových parlamentních voleb nechci soutěžit s dalšími politiky a komentátory o co nejsilnější či nejoriginálnější výrok ke kauze Vrbětice sedm let poté,“ uvedl bývalý český prezident v prohlášení.

Česko vyhostí 18 pracovníků ruské ambasády, kteří byli identifikováni jako členové ruských tajných služeb. Policie má totiž důvodné podezření, že do výbuchu skladu výbušnin ve Vrběticích v roce 2014 byli zapojeni příslušníci ruské vojenské služby GRU.

Vládní špičky začaly už také mluvit o tom, že firma Rosatom nebude oslovena v rámci bezpečnostní prověrky uchazečů o nový blok Jaderné elektrárny Dukovany.

„Věřím, že kdyby v amerických prezidentských volbách znovu vyhrál Trump a byl dnes prezidentem, opožděná kauza Vrbětice by nenastala; Naší vládě a s ní spjaté pseudoopozici dochází, že covidem nelze strašit lidi do nekonečna, a proto zoufale hledaly jiného vykonstruovaného strašáka, který by lidi udržel ve strachu. Vědí dobře, že vylekaným lidem se vládne snadněji. Prosím, už toho nechte. Mělo by Vám jít více o naši zemi než o sebe,“ tvrdí bývalý prezident Klaus.

Současný prezident Miloš Zeman se zatím k události nevyjádřil.

Podle ministra Hamáčka tak silnou reakci Ruska nikdo nečekal: