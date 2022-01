Neočkovaní policisté a hasiči couvnou, aby si udrželi místa, míní Hořejší

„Nevěřím, že odejdou. Pokud lidé, kteří v těchto zaměstnáních mají dobré a placené místo, říkají, že odejdou a budou nezaměstnanými, tak tomu nevěřím,“ prohlásil na adresu signatářů petice imunolog v pořadu 360° na CNN Prima News.

Dodal, že podobné „vyhrožování“ odchodem ze zaměstnání zaznamenaly i jiné země, které povinné očkování zavedly. „Případů, které se realizovaly, bylo málo,“ řekl Hořejší.

Pro signatáře petice nemá imunolog pochopení, například kvůli tomu, že lidé mají v těle od narození celou řadu vakcín. „Máme povinné očkování kojenců proti devíti nemocem. Ty děti to zvládnou bez problémů a tito dospělí lidé se bojí jednoho píchnutí do ramene,“ zmínil Hořejší. Podotkl, že pokud někdo z příslušníků IZS sloužil v zahraničí, stejně musel podstoupit očkování proti některým cizokrajným nemocem.

Petici Iniciativy 21 už podle jejích autorů podepsalo přes deset tisíc lidí. Jsou mezi nimi i policisté, hasiči, vojáci a zdravotníci. Mezi tváře iniciativy patří například imunoložka Zuzana Krátká nebo epidemiolog Jiří Beran. Povinnou vakcinaci v IZS kritizovali na úterním tiskovém brífinku.

Vakcinační propaganda, řekl právník

S názorem Hořejšího na CNN Prima News nesouhlasil další představitel Iniciativy 21 právník Jindřich Rajchl, podle něj většina zaměstnanců opravdu skončí. Dodal, že příslušníky IZS už nyní k očkování nutí.

Rajchl míní, že je nesmysl očkovat proti koronaviru například hasiče v dobré kondici kolem třiceti let. „Je to vakcinační propaganda. Je to snaha do lidí nacpat vakcínu za každou cenu,“ vyjádřil se.

Ministra zdravotnictví Vlastimila Válka vyzval, aby neotálel do poloviny února s oznámením, jak nakonec vyhláška o očkování bude nakonec vypadat. Minulá vláda ji změnila a zahrnula do povinného očkování i seniory.