Nový poradní orgán nepotřebujeme, krizi efektivně neřeší, tvrdí imunolog

Dochází k ustanovení nového poradního orgánu, nyní je to Národní institut pro zvládaní pandemie (NIZP). Je to krok správným směrem?

Efektivní řízení krizových situací se často nahrazuje komisemi, orgány a podobně, jejichž doporučení stejně často nikdo nedbá, jsem proto velmi skeptický. V těchto radách bývají desítky lidí a její činnost je naprosto neefektivní. Za svého života jsem byl členem mnoha podobných grémií a získal jsem velice negativní mínění o jejich činnosti.

Myslím si, že by měla být určena jedna osoba, která se epidemii bude věnovat na plný úvazek jako vrcholný manažer, podobně jako to fungovalo v Portugalsku. Takový člověk by měl mít odborné kompetence, charisma a pravomoci, aby mohl řídit celou krizovou situaci, a radit by mu mělo pouze několik expertů.

V souvislosti s poradními orgány se často objevuje kritika, že v nich je velké množství lékařů a přírodních vědců, ale žádný zástupce humanitních věd, například sociolog, který by byl schopen nabídnout jinou perspektivu. Co o tom soudíte vy?

To je oprávněná kritika, protože pandemie má celospolečenské aspekty. Zároveň by to nemělo být tak, že k dvacítce lékařů se přidá podobný počet sociologů, naopak počty by měly být daleko nižší.

Vy jste osobně součástí Iniciativy Sníh, která rovněž sdružuje odborníky. Jaký je její účel?

Všichni členové Iniciativy Sníh zdůrazňují, že přinášíme pouze informace, které jsou v souladu s tím, co říkají a doporučují vrcholné světové kapacity jako například členové Světové zdravotnické organizace či Evropské lékové agentury.

Experti a odborné reprezentativní orgány se v podstatě shodují na tom, jaká se mají přijímat opatření v závislosti na konkrétních podmínkách. Bohužel zásluhou médií vzniká dojem, že vědci jsou nejednotní, přičemž mezi odborníky existuje nesoulad názorů v poměru 9 ku 1. V podání médií to ale často vyznívá jako 1 ku 1.

My jako dobrovolná iniciativa považujeme za správné, aby naše ověřené názory ve veřejném prostoru zaznívaly. Byli bychom rádi, kdyby byly politiky vyslyšeny, bohužel jsem si ale všiml, že respektovány nebývají.

Tak tomu podle mých informací bylo v minulosti i u nyní oficiálně ustanoveného Národního institutu pro zvládaní pandemie, jehož členové před Vánoci byli většinově proti zrušení nouzového stavu, kabinet Petra Fialy ale učinil opak...

Ano, to jsem měl zrovna na mysli. Zrušení nouzového stavu bylo nesmyslné rozhodnutí, které nyní komplikuje některé kroky, jako například nákup kvalitních antigenních testů. Ten v současné době může trvat až tři měsíce, při nouzovém stavu by ho vláda mohla uskutečnit okamžitě.

Myslím, že vláda kvůli splnění absurdních předvolebních slibů o tom, že dá každému svobodu, dělá nyní nesmyslné kroky, které se jí vymstí a nakonec bude muset stejně přikročit k mimořádným opatřením.